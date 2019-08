El lapsus de un reportero de Telecinco: se refiere a C. Tangana como C. Pachanga

Actualizado 12/08/2019 a las 08:59

La agenda cultural de los últimos días ha estado marcada por la repentina cancelación del concierto de C. Tangana en Aste Nagusia debido a las letras de sus canciones, definidas desde numerosos colectivos como «machistas». La contratación del artista para actuar en Bilbao durante su semana grande había provocado un aluvión de protestas con el fin de evitar la actuación y, finalmente, el consistorio vasco no dudó en zanjar la polémica eliminando el controvertido concierto de su programa. En un comunicado, Elkarrekin Podemos aseguró que las letras del músico son «machistas y despectivas» contra las mujeres y no dudó en reclamar al Consistorio de Bilbao que no contrate a artistas que «reproducen la cultura de la violación».

Informativos Telecinco informó de lo ocurrido y, como no podía ser de otra forma, conectó durante el informativo del viernes con un reportero en la zona, Óscar Arnáiz. El periodista relató la polémica generada en torno al cantante y las consecuencias de las protestas aunque, en su relato, hubo algo que llamó la atención de los espectadores. Arnáiz, en un desliz habitual cuando se trabaja en riguroso directo, equivocó el nombre del artista y se refirió a él como C. Pachanga: «La presión popular y de varios partidos políticos que apreciaban machismo en las letras de sus canciones, ha obligado al ayuntamiento, después de pensarlo varios días, a que C. Pachanga se caiga del cartel».



Las reacciones no se hicieron esperar y el lapsus del periodista no tardó en llegar a Twitter, que se llenó de comentarios sobre el nuevo apodo de Antón Álvarez (nombre real de C.Tangana):

