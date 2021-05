La impresionante voz de la «dama del soul», la hija del alcalde de Valladolid que conquista La Voz Kids Carmen Puente sorprendió con la canción 'Love is a losing game', de la fallecida Amy Winehouse

Uno de los logros del programa 'La Voz Kids' es el factor sorpresa: nunca falla eso de descubrir grandes voces en gente tan pequeña. Niños que son capaces de conquistar al público y a los jueces, que asisten sobrecogidos, y a ciegas, a su impresionante talento.

Este año, el 'talent show' de Antena 3 destaca con un potente casting. Estaba la cosa difícil después de lo que hizo Jesús del Río, un niño de 7 años fan de AC/DC, pero ha pasado a un segundo plano en el segundo programa de 'La Voz Kids', donde Carmen Puente ha enamorado a todos.

Hija de Óscar Puente, alcalde de Valladolid, la joven promesa ya dejó las cosas claras en su vídeo de presentación, donde contaba que su «padre es político, es alcalde desde hace 3 años», pero que se niega a que la conozcan como «hija de». A ella le gusta que la conozcan por ser Carmen y que la juzguen por sus méritos, no por los de otros.

Dicho y hecho. No es fácil replicar la voz de la malograda amy Winehouse, y mucho menos reinventar una de sus canciones para destacar por encima del resto. Carmen Puente lo hizo en las audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', donde su carta de presentación no era ser hija de nadie, sino la canción 'Love is a losing game' que hizo brillar su propio talento.

Los cuatro 'coaches' se enamoraron de la voz de Carmen Puente y no dudaron en pelearse por la joven promesa. Y, aunque Rosario Flores habló de su 'monstruosidad', Vanesa Martín de que era 'divina' y Melendi se quejaba de que no le habían dejado girarse, la hija del alcalde de Valladolid eligió a David Bisbal y pasa a las batallas contra el resto de equipos.

Su padre, Óscar Puente, tuiteó emocionado la actuación de su hija en 'La Voz Kids' con un escueto comentario: «Mi niña». Los usuarios de Twitter no dudaron en viralizar la publicación, alabando la impresionante voz de Carmen, calificándola de «emocionante», «maravillosa», «dama del soul» y «artistaza».