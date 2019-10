Actualizado 07/10/2019 a las 08:26

La relación de Estela Grande y Kiko Jiménez cada vez parece más sólida. Los concursantes no han dejado de protagonizar momentos de complicidad, cariño y mimos, mientras aseguran que solo se trata de una amistad y esperan que Sofía Suescun y Diego Matamoros, sus parejas, «sepan leer entre líneas». ¿Significa esto que su relación es un montaje?

«Yo no formo parte de ningún montaje. Ellos dieron a entender que era algo suyo. Me tachan a mí como primera montajista y no me he lucrado de esta historia, que me parece una mierda de historia»: así de contundente se mostró Sofía Suescun durante «El Debate». «Está claro que se gustan y que a Kiko se la sudo completamente. Lo podría llegar a entender porque a mí me pasó en 'Supervivientes'. Me fastidiaría pero lo entendería. El amor es así», añadió al ver a Kiko en el confesionario de «GH VIP» hablando de lo «confundido que le tiene esta amistad con Estela».

La unión entre Estela y Kiko es tal que han compartido cama para dormir e, incluso, han hablado hasta de la hora sin cámaras. Sin embargo, la pareja han tenido una conversación destinada a Sofía y a Diego. El extronista estaba preocupado por lo que podría estar pensando su novia, y Estela le aconsejaba que si no entendía su amistad «chao, pescao». «Si mi pareja está viendo todo lo que me cuidas, te dará las gracias cuando te vea, Kiko», decía la concursante de «GH VIP» refiriéndose a su marido Diego Matamoros.

«Si Diego está defendiéndome en plató no te preocupes, porque él va a remar a favor, él es muy inteligente y me va a pillar a mí, me va a leer entre líneas. Diego nunca se va a poner a pelear con Sofía», decía Estela. Pero lo que realmente le preocupa a Kiko Jiménez es que su pareja y la de su compañera de concurso no entiendan el apoyo que se dan dentro de la casa de «GH VIP»: «No digo que se enfrenten de eso, digo que ni siquiera apoyen la causa».

«Diego y Sofía fuera se están hartando de ir a sitios», añadía Estela haciendo referencia a los platós que están visitando cada uno de ellos para hablar de su relación, como «Sábado Deluxe», espacio que visitó Diego Matamoros el pasado sábado. Sin embargo, fue el siguiente comentario el que presuntamente ha destapado el montaje: «Espero que ellos sean más listos y se estén dando cuenta de lo que está pasando. Después de todo nos vamos los cuatro de vacaciones».