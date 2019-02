Actualizado 08/02/2019 a las 12:08

El hijo de Isabel Pantoja está siendo una caja de sorpresas en «GH Dúo», programa en el que concursa junto a su mujer, Irene Rosales. A la confesión de Kiko Rivera sobre su pasado con las drogas se unió, días después, el emotivo recuerdo hacia sus hijos tras ver unas imágenes con motivo del primer cumpleaños de su hija menor, Carlota. Esta semana, el DJ nos ha sorprendido con otras impactantes declaraciones que hacen referencia a su poder adquisitivo.

«He reñido mucho a Kiko porque él podría tener toda la vida solucionada si hubiera tenido la cabeza centrada, pero no la ha tenido», espetó Irene Rosales. «Hemos pasado por una mala época», explicaron los jóvenes ante Jorge Javier Vázquez. Fue entonces cuando Kiko confesó que había malgastado su dinero. «He seguido trabajando, pero para pagar deudas. Muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa, y ha sido entonces cuando mi madre me ha ayudado». El hijo de la tonadillera afirmó que habían sobrellevado aquella situación «con la cabeza alta». «La culpa es totalmente mía, por no tener la cabeza centrada y ser un bala perdida», reconoció.

Arrepentimiento

Los problemas económicos de Kiko Rivera e Irene Rosales explican que la pareja haya decidido entrar a concursar a «GH Dúo» para sanear sus finanzas. «El día en el que yo me arrepentí de todo lo que he malgastado fue el día en el que mi madre estaba donde estaba (haciendo referencia a la prisión) y hacía falta un dinero. Yo lo tenía, pero me lo gasté. Ese día fue uno de los peores días de mi vida». Así, Rivera dio a entender que no pudo hacer frente a la fianza de Isabel Pantoja tras la condena de esta a prisión. «Eso me va a doler hasta el final de los días», sentenció el joven y arrepentido personaje público.