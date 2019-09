Actualizado 26/09/2019 a las 00:24

La semana pasada arrancó la quinta temporada de «La Voz Kids», el talent show musical de Antena 3 dedicado a los más pequeños de la casa. En las cuatro entregas que se han emitido hasta ahora los cuatro coaches del programa disputan por llevarse a sus equipos los mejores talentos que pasan por el escenario de «La Voz Kids». Melendi, David Bisbal y Rosario Flores son ya coaches veteranos del programa y conocen a la perfección sus entresijos, mientras que Vanesa Martín debuta este año en lo sillones rojos.

Y aunque sus experiencias en «La Voz Kids» son muy diferentes todos coinciden en entender el concurso como un juego de niños y no como una competición con la que inaugurar una trayectoria musical. «Esto no es sinónimo de éxito», resume la más novata, «una carrera musical la forman muchas pilares y "La Voz Kids" podría ser solo uno más. Tenemos que afrontar el programa como un juego para que los niños se lo pasen bien». Rosario Flores es todavía más clara: «Esto no es una carrera musical, es un concurso. El ganador que salga de aquí tendrá por delante un camino enorme y un sacrifio enorme».

Para Melendi no existe «una fórmula para construir una carrera musical, pero como todo en la vida es tomar una decisión sin plan B». David Bisbal, aunque coincide con sus compañeros en que ir a «La Voz Kids» no es garantía de nada, defiende que los niños que pasan por el programa «no se van sin nada: se quedan con la experiencia y con todo el trabajo que han hecho para prepararse».

Artistas y cantantes

El mismo Bisbal recalca las diferencias entre «La Voz» y su formato infantil: «Los niños tienen otra forma de enfocar el programa, y lo más importante es que no vienen a competir. Creemos que estamos aquí para darles lecciones a los niños, pero muchas veces son ellos los que nos dan lecciones a nosotros». Algo parecido apunta Vanesa Martín, para quien «"La Voz Kids" es un programa más natural y transparente, de compartir más que de competir». La cantante percibe que «los adultos van más direccionados a una carrera y ya se ven con un disco. Los niños vienen a pasárselo bien y es todo muy blanco y muy sencillo».

Y aunque no sea más que un juego, todos coinciden que pasar por «La Voz Kids» es una aprendizaje musical difícilmente igualable. «Es como un campamento musical de tres meses», señala Melendi. Vanesa Martín, por su parte, valora mucho que los niños «trabajan por primera vez los nervios. Se enfrentan a un escenario que a mí me impone, pues imagínate a un participante».

La más prudente a este respecto es Rosario Flores, quien es de la opinión de que «el artista es el que hace sentir a los demás, y luego están los cantantes que cantan bien pero no te hacen transformarte ni se te meten dentro. La televisión debería señalar al público qué es ser cantante y qué es ser artista, porque está todo un poco mezclado».

En cuanto a lo que les empuja a intentar fichar a un candidato para su equipo, Bisbal dice que valora «absolutamente todo, pero la voz es lo primero que llama la atención y si no llega al sentimiento pues no funciona». Martín también apunta que «la voz es lo más importante» y Rosario Flores, la más pasional de las coaches, dice que valora ante todo «la energía, la comunicación y la magia». Una pista para futuros concursantes.