La segunda noche de «La voz kids» nos dejó una serie de historias personales que sorprendieron a los espectadores. Una de las más emotivas fue la que llevó a Sara Gálvez, de Málaga, hasta el concurso. Llena de positividad, escondía una historia que superación que consiguió enmudecer a los espectadores.

Sara Gálvez había sido campeona de España de Hip-Hop. Dedicada en cuerpo y alma al baile, tuvo un accidente que le impidió continuar disfrutando del deporte profesional. «Hace un año tuve una lesión de rodilla», reconoció ante las cámaras de «La voz kids». Esto fue lo que le llevó a dejar de bailar pero empezar a cantar. Lo que no se podía imaginar es que llegara a estar presente al año siguiente en «La voz kids».

Con un estilo similar al de Rosalía, reconoció ser seguidora de la catalana y de Pitingo. De hecho, el programa, para sorprenderla, le mostró un vídeo grabado por el artista dedicado a Gálvez, en donde le deseaba lo mejor para su audición a ciegas. «Quería mandarte un beso, me encanta como cantas», le dijo Pitingo a través de la pantalla de la tablet de «La voz kids».

«Estar aquí es uno de los momentos más felices de mi vida. Estoy nerviosa, pero con muchas ganas de cantar», dijo la malagueña justo antes de subirse al escenario de «La voz kids». Ante los coaches girados, decidió interpretar una versión de «Toda una vida». Aunque los artistas se mostraron dudosos en un primer momento, Melendi decidió darse la vuelta para mostrar su visto bueno, descubriendo a un auténtico monstruo sobre el escenario.

Cuando la canción se iba acercando a su final, Melendi, viendo que Rosario Flores quería pulsar para girarse al pensar que Gálvez se podría decantar por esta, decidió bloquearla, impidiendo que se diera la vuelta así. Siendo, por tanto, Melendi el único artista que se había girado, Sara Gálvez no tuvo que escoger a un ningún coach.

La perseverancia de Alison Fernández

Otro de los casos que más sorprendieron en «La voz kids» fue el de Alison Fernández, una concursante de tan solo 8 años. Ella ya sabía lo que era enfrentarse al escenario del programa, porque ya participó el pasado año. Aunque, en aquella ocasión, no consiguió superar las audiciones a ciegas.

«El año pasado no se dieron la vuelta. Este año lo voy a conseguir. Voy a volver a participar hasta que gane», aseguró Alison Fernández, mostrando su enorme afán de superación. Además, aseguró que la experiencia vivida hacía un año le había cambiado personalmente: «Me noto bastante bien, soy muy simpática y hago amigos cada día». Además, también han variado sus gustos estéticos. «Me encantan los vestidos. Veo uno y me lo compro. No se cuántos tengo», aseguró a las cámaras de «La voz kids».

Por su parte, Fernández también tuvo una sorpresa en forma de vídeo. En su caso, fue uno de los coaches del pasado año el que ha querido desearle muchísima suerte para su prueba de fuego. Antonio Orozco, que no ha participado en la esta edición de «La voz kids», le dijo: «Alison, este año no estoy, pero te quiero dar mucha suerte. Tu voz es increíble. Todos te vamos a estar escuchando. Te queremos mucho», aseguró el artista en su vídeo.

«Antonio Orozco es muy divertido y me dijo que siguiera adelante. Si este año no se dan la vuelta, tendré que afrontarlo, pero seguiré intentándolo», aseguró Alison Fernández a las cámaras. Junto a su amuleto, intentó demostrar sus cualidades vocales. «Estoy super emocionada, todos se darán la vuelta». Sin embargo, eso no fue lo que sucedió.

Intentando entonar «Ahora tu», de Malú, no consiguió olvidarse de los nervios, que le jugaron una mala pasada. Por ello, ninguno de los coaches se giró para recibirla en su equipo. Sin perder en ningún momento la sonrisa, Alison Fernández tuvo que despedirse de «La voz kids» en una segunda ocasión. Sin embargo, pidió un favor a los artistas: hacer una improvisación hablando de sus sentimientos.

Cuando accedieron, Fernández demostró sus verdaderas dotes vocales, dejando a los jueces asombrados. No solo se emocionaron, sino que sintieron que habían dejado pasar a un artista con un gran nivel. Pero no hay de qué preocuparse, ya que tiene claro que se volverá a presentar a la siguiente edición. «Estoy contenta con lo que he hecho porque me he esforzado al 200%. El año que viene me volveréis a ver», concluyó.

