Actualizado 05/03/2019 a las 23:44

La Voz Este martes tuvo lugar en Antena 3 la última noche de asaltos de «La Voz», el talent show de Antena 3. Después de que Pablo López y Paulina Rubo cerrasen sus equipos de cara a la final, en esta gala era el turno de Orozco y Fonsi, que deberían ver cantar a cinco de sus aspirantes para quedarse solamente con dos. El primer equipo en cantar este martes fue el de Luis Fonsi, que contaba con el apoyo de David Bustamante. La responsable de romper el hielo fue Miriam Fernández, que declaró que «estar en el equipo Fonsi es un regalo de la vida y estar en los asaltos es mi premio». Miriam, con ayuda de un andador, salió al escenario para firmar una brillante interpretación de «Sin miedo a nada», una canción de Álex Ubago y Amaia Montero. Su actuación fue recibida con gran entusiasmo, no solo por su calidad musical sino por la constancia y el tesón que ha demostrado Miriam en su carrera musical. «Eres inspiración. Tienes un don mágico en tu manera de enfrentar la adversidad. Soy tu fan», le felicitó Luis Fonsi, mientras que Bustamente la felicitó porque tenía «una forma de cantar, tienes un fondo tan bueno, que cada palabra tuya es una caricia en el alma. Gracias». Karol G y Miriam Rodríguez no pudo evitar reprimir sus lágrimas al dirigirse a la aspirante para alabar su entereza y determinación. Esta última le dio las gracias «por la positividad que desprendes y por dejar de lado los miedos para hacer esto». Karol G, por su parte, le dijo con la voz quebrada que «a lo largo del programa hemos escuchado a personas que tienen miedos por muchísimas cosas y yo soy una de ellas, porque me sentía pequeña en el plató. Tú subiste con esa canción, "Sin miedo a nada", y en tu cara se veía de verdad que no le tenías miedo a nada». ¡Vaya actuación más bonita! ??𓐠@miriamlavoza3 nos ha emocionado cantando 'Sin miedo a nada' en #LaVozAsaltos6 🎤 https://t.co/nDuc8Cm1uu#LaVozAntena3pic.twitter.com/qBODL6fXdG — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 5 de marzo de 2019 La segunda actuación de la noche estuvo a cargo de Mel, un talentoso jamaicano que cantó «Three little birds» de Bob Marley y consiguió contagiar su alegría a público y jurado. Después de él llegó el turno de Domingo & Roy, que volvieron a crear buen rollo con su versión de «Stand by me», de Ben E. King.