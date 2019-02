El joven que se hizo famoso por salir en el DNI con un palillo en la boca busca el amor en «First Dates»

Actualizado 25/02/2019 a las 23:24

Este lunes «First Dates» volvió una noche más, y ya van 841, a las pantallas de Cuatro. Por muchas semanas que pasen no se terminan nunca los solteros dispuestos a encontrar el amor frente a las cámaras del programa de Carlos Sobera. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricos que uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible.

Para este primer programa de la semana «First Dates» presentó a un invitado muy especial. Hacia la mitad de la noche Sobera recibió en el restaurante a Sergio Álvarez, el leonés de 25 años que se hizo famoso hace unas semanas tras hacerse la foto del DNI con un palillo en la boca. «Si te has hecho famoso por salir con un palillo en la boca y no has encontrado el amor, piensa que tal vez el palillo sea el problema y no la solución», dijo Sobera al presentar a Sergio «el Panita».

En el restaurante le recibió una camarera, que se asombró al ver aparecer «al famoso chico del palillo». A Sergio se le veía orgulloso de su hazaña y contó la anécdota varias veces. «Tengo la manía del palillo desde hace 6 o 7 años y lo de la foto del DNI fue una apuesta estando de cañas y coló», relató el joven, «luego empezó a moverse por redes sociales y acabó en los periódicos y en todas las televisiones». El leonés explicó que está «casi las 24 horas al día con el palillo, y a veces al dar dos besos a una chica he picado a la chavala».

Sergio presumió del flequillo que se había dejado, «que me ha dejado muy bien, y además soy un chaval muy echado para alante». Le contó a la camarera que llevaba bien la fama porque «no tengo verguenza» y que nunca había tenido «una pareja estable. Lo que busco es a una chica divertida y alocada». Antes de pasar a la mesa, la camarera tuvo que decurle que se atase «el botón de la camisa, que se te ve toda la barriga».

Su pareja fue Itziar, una estudiante asturiana de 19 años que contó que su sueño era «dedicarse a la fotografía y tener más seguidores en Instagram, como las famosas». Nada más entrar al restaurante le mostraron la foto del DNI de Sergio, pero ella no vio nada raro. Entonces ya le presentaron al leonés, que no se sacó el palillo de la boca, y ella ya cayó de con quién estaba. «Me puse el palillo de lado para que lo viese bien», contó «el Panita».

«Nunca vi a nadie hacer esa tontería, y me parece simpático», dijo Itziar. A Sergio le gustó mucho su pareja pero se equivocó al echarle tres años más de los que tenía: «Te pongo más años pero no por vieja, sino porque estás buenilla». Cuando se sentaron a la mesa, Sergio se quitó el palillo: «Voy a quitármelo temporalmente por ti, pero no lo hago por cualquiera».

Al empezar la cena él volvió a contar su anécdota con la foto del DNI. «Me parece una cosa un poco de pueblo», dijo Itziar luego en el confesionario. Se notó desde el principio que a ella no le gustaba demasiado Sergio, aunque sí le pareció un chico simpático y agradable. La asturiana le contó que quería estudiar biología porque «me gustan los animales y las células». Sergio respondió que «no sé qué son esas palabras que me dicen. Yo siempre quise trabajar lo antes posble para tener dinero y coche».

A la mitad de la cena ella se levantó para irse al baño y Sergio aprovechó para ponerse el palillo en la boca. En el baño Itziar llamó a una amiga para decirle que su cita no le «acaba de convencer». Cuando volvió a la mesa Sergio la invitó a pasar un fin de semana en León. «Es que no me gustan los pueblos. Si me metes en un pueblo prefiero quedarme en mi casa», fue la respuesta de Itziar. Al final, aunque el leonés quiso tener una segunda cita con Itziar, ella no quiso porque «físicamente no eres lo que busco».