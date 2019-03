La joven española secuestrada en Perú, a Ana Rosa: «Aún tengo pesadillas»

Actualizado 28/03/2019 a las 14:01

Patricia Aguilar, la joven de Elche secuestrada por el líder de una secta en Perú durante un año y medio, se dirigió por primera vez a los medios de comunicación desde que llegó a España en un vídeo subido a Youtube.

Medio año después, la joven ha vuelto a hablar en público en «El programa de Ana Rosa», donde ha relatado la pesadilla que vivió durante su secuestro. Lo ha hecho a través de una carta, cuando queda poco para que se anuncie la condena de Félix Steven Manrique, el gurú sexual peruano acusado de captar y explotar a la entonces menor de edad Patricia Aguilar.

«Espero y confío en que la justicia lo condene y evitar así que Steven vuelva a hacer daño a nadie. Volvería a las andadas porque no sabe vivir de otra cosa que no sea la estafa y el engaño. Sé lo que he vivido, lo que he visto y lo que hace... Y por eso creo que debería permanecer preso», relataba, mientras contaba cómo ha intentado rehacer su vida durante estos meses: «Estoy con mi familia, me encargo de mi hija, estudio y me queda poco tiempo para otras cosas. Intento leer, ir al cine en mis ratos libres. En definitiva, hago una vida lo más normal posible».

Pese a recuperar, como puede, la normalidad en su vida, Patricia afrimó que todavía no ha olvidado el horror que vivió por culpa de su captor: «No voy a mentir, no todo está bien todavía. Tengo pesadillas, algún episodio de ansiedad y a veces necesito asesoramiento de mi psicólogo para afrontar algunas situaciones».