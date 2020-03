Joshua gana «Maestros de la costura»: «Si llegué a Paris Hilton, ¿por qué no voy a vestir a Beyoncé?»

Actualizado 01/04/2020 a las 01:38

Cuando la modelo África Peñalver desfiló por la alfombra roja de «Maestros de la costura» con el vestido de pedrería negro diseñado por Joshua, el joven aprendiz comenzó a llorar y a saltar. Era la confirmación de que había conseguido el maniquí de oro que le acredita como ganador del concurso de La 1 y Shine Iberia, 50.000 euros y un curso de Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid. «Estaba como un flan y viéndolo en casa el lunes volví a llorar otra vez todo el rato», confesaba ayer, aún emocionado.

Su rival en el duelo final, Begoña, no derramó menos lágrimas. Para el último desafío, que amadrinó Carolina Herrera hija, la zamorana elaboró un modelo con dos piezas (vestido y abrigo) que también se llevó los halagos del jurado, formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. Como segunda clasificada, seguirá formándose en el máster Vogue de Estilismo y Producción de Moda. Margarita y David, los otros dos finalistas, quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente. «Begoña y yo ganábamos entre los dos el 90% de las pruebas. Ella es un amor, yo la descubrí en el segundo programa. Al principio puedes pensar que es rara, pero hay que conocerla. Ama la costura y ha tenido una suerte de tener a su madre que la ha enseñado. Yo también he aprendido mucho de ella», apunta Joshua, que reconoce que lo más complicado de la experiencia ha sido la exigencia. «Cuando caía, pensaba que la misma prenda igual la valorarían de maravilla si la presentan otros, peor claro, al ganar muchas pruebas sí tenía esa presión añadida», admite.

Aunque el confinamiento privó al joven canario de celebrarlo anoche con los suyos, le ha dado también una excusa para hacer una tercera celebración. «Teníamos pensado montar una reunión en Tenerife. Al menos el encierro me ha pillado con trabajo, preparando el vestuario de la gira del grupo El Combo Dominicano, así que así me distraigo», cuenta. De momento, además de descansar, los planes de Joshua pasan también por plantear cómo será su primera colección de ropa. «Voy a sacar mi propia línea de ropa, pero tengo que madurarla. De momento, estoy haciendo todos los preparativos para mudarme y hacer el máster en Madrid», sostiene.

La historia de Joshua en «Maestros de la Costura» es, además, todo un ejemplo de perseverancia. «Me he presentado al casting los tres años. El primero, a la semana había enviado toda la documentación, peor no daba el perfil. El año pasado tampoco, o no estaba yo preparado, quién sabe. Igual si llego a entrar no hubiera ganado. Para que veas como son las cosas, el primer año y el segundo tenía una prenda preparada. El tercero, aún sin que me hubiese llamado, cogí un vuelo para ir al castingfinal y me puse a hacer un vestido nuevo que había soñado. Un vestido de blonda rojo y con pedrería», relata. La pedrería, ha sido una de sus señas de identidad hasta la final: «La vida ya es bastante triste para ponerle sobriedad».

Un mundo «difícil»

Su triunfo tiene aún más mérito cuando cuenta que todo lo que sabe de costura lo aprendió prácticamente solo. «Cayó en mis manos la máquina de coser antigua de la familia, me la quedé y un una gripe larga de invierno cogí telas, empecé a ir a clases, hice un vestido con un corpiño y a la semana me llamaron para ponerlo en la televisión. A partir de ahí empecé a vestir a cantantes, llegué a las Azúcar Moreno y hasta a Paris Hilton», recuerda. Su sueño sería vestir a Jennifer López y a Beyoncé. «Si he llegado a Paris Hilton desde una isla, ¿por qué no voy a llegar a ellas? Después de ganar "Maestros de la Costura" que nadie me diga que algo no se puede», bromea. Tampoco le importaría vestir a Cristina Pedroche para las campanadas, después del «jaleillo» que generó el parecido entre algunos de sus diseños antiguos y varios modelos de la presentadora.

Y eso que es el diseñador canario es consciente de lo difícil que es hacerse un hueco en el mundo de la alta costura. «Es un mundo muy cerrado y muy costoso, yo no tengo la ayuda de papa y mamá, ni siquiera para estudiar. Crearé una colección, pero yo quiero buscar mi camino, vestir artistas, moverme en el mundo y hacerme un nombre más grande para seguir creando e ir poco a poco a más. No quiero hacer lo que todo el mundo porque no tengo los medios. Bueno ahora sí, los 50.000 euros menos el pico de Hacienda, que aún no me los he gastado».

Quién también ganó la final del concurso fue La 1, que en unos días de audiencias disparadas logró reunir a 2,3 millones de espectadores (16,9% de cuota de pantalla), casi un millón más que el desenlace de la segunda temporada. Además, lideró su franja de emisión y 5,2 millones de personas se engancharon a la final en algún momento. Y eso que, pese al adelanto del horario estelar a las 22.00 horas, Joshua no recogió su maniquí de oro hasta pasada la 1.00 de la madrugada.