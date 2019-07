José Mota: «Me preocupa que el odio se haya hecho un hueco en la sociedad»

Actualizado 12/07/2019 a las 00:51

«El mundo está abocado al desastre y la solución es la comedia». José Mota, firme defensor de la función sanadora del humor, tratará de llevar su terapia cómica a las noches de los viernes de La 1 (22.10) con «Hoy no, mañana», un nuevo programa de sketches producido y dirigido por el humorista manchego y presentado por Santiago Segura. En los seis episodios que forman esta primera «cata» del formato, parodiarán la realidad política y social del mundo actual.

«Aquí damos un paso y medio más en nuestro compromiso con la ironía y la crítica política y social, metemos más el dedo en la llaga», reconoce Mota, que admite que, al ser grabado, han buscado temas de «actualidad perenne». «Me preocupa que la confrontación y el odio se hayan hecho un hueco en la sociedad actual. Es algo que lo vivo y no me gusta. Estamos en un país fantástico y yo creo en su gente. Tenemos miserias y debilidades, como todos los pueblos, pero no nos merecemos ciertos discursos de odio y cosas que acontecen; se ha perdido el sentido común. Y el pueblo es pensante y sintiente».

Para analizar con el bisturí del humor la realidad, «Hoy no, mañana» cuenta con imitadores como Raúl Pérez, Javier Quero, Federico de Juan, Max Mariages y Leticia López, entre otros, que darán vida a los políticos, famosos y televisivos que aparecerán en los sketches. También participarán actores como Comandante Lara, Mago More, Agustín Durán, Marta González de Vega, Paco Collado «El Aberroncho», Sayago Ayuso, Maribel Salas, Iker Galartza, Andoni Agirregomezkorta, Isidro Montalvo (el «coach de la cincha») y el youtuber Salva.

En este caso, Mota no estará frente a las cámaras con sus personajes, sino en la dirección junto a Javier Vicuña. «Es momento de dejar paso también a otros compañeros», puntualiza el manchego. «Dirigir ha sido una labor relativamente fácil gracias a Vicuña, que ha hecho un trabajo previo muy importante. El tercer pilar del proyecto es Santiago Segura, «un tipo ágil y superrápido». La idea de Mota es que su «amiguete» hiciera presentaciones al estilo de las de «Viaje al centro de la tele».

TVE, en crisis

Pese a sus malos resultados de audiencia, o quizás precisamente a causa de estos, TVE no frenará estos meses estivales su ritmo de estrenos. «Hoy no, mañana» es el último ejemplo. «El objetivo es alegrar las noches de los viernes. El verano ya no es ese periodo desértico que hay que pasar cuanto antes. Esta época también es un laboratorio para programas que luego pueden seguir», plantea Fernando López Puig, director de Contenidos de Televisión Española.

¿Preocupa a creadores y espectadores la crisis de audiencia de TVE? «Es una pena, porque la televisión pública es una de las tarjetas de presentación de una sociedad y merece estar más fortalecida. Debería ser más autónoma, tener más autofinanciación. No sé si puede haber algún tipo de publicidad, pero sería lo ideal», reflexiona el humorista, para el que TVE es «un gran lugar en el que estar». «A mí me ha dado todo lo que tengo y cuando acontecen inestabilidades en general uno lo pasa mal», zanja.

Especial de Nochevieja

Mota, aunque tiene un pie en el teatro y otro en la ficción, ya está pensando en su próximo especial de Nochevieja. «Estoy con el especial de este año como un niño con zapatos nuevos, creo que es la idea que más me ha llenado de toda mi carrera. Habrá muchos cómicos, porque es necesario para contar lo que yo quiero contar. Será un puñetazo en la mesa del humor», cuenta misterioso.

«El discurso de lo políticamente correcto ha secuestrado el humor y eso no puede ser, el humor nos hace más libres y más grandes, no hay que tenerle miedo. Quiero pensar que cuando un chiste cae sobre la humanidad el mundo es un poquito mejor. El humor cumple esa función de arma de construcción masiva», sostiene el director del programa.