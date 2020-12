José Mota: «Nunca antes una generación había recibido tan poco y dejado tanto a sus hijos»

Federico Marín Bellón SEGUIR Madrid Actualizado: 30/12/2020 18:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José Mota seguía ayer por la tarde cosiendo los remates del especial de Nochevieja de este año, «Adiós, dos mil vete», dedicado a los mayores y el cine. Ya son veinte las ocasiones en las que el cómico, que se define como «un tipo normal», ameniza en TVE la última noche del año.

¿Usted se sienta a verse en Nochevieja? ¿Cómo la pasará este año?

Sí lo veo, ya sin la tensión de la emisión, pero con la cena no lo puedo disfrutar con tranquilidad. Lo disfruto más después o al día siguiente.

Lleva haciendo especiales de fin de año desde 1993. Desde el 99 no ha faltado casi ninguno. ¿Cómo hace para no cansarse y para lograr que el público tampoco lo haga?

Supongo que tiene que ver con la ilusión innata que uno tenga por su trabajo. Me siento afortunado de poder disponer de un escaparate tan bonito cada año, donde desfilan historias que quiero contar, más en un año tan especial. «Dos mil vete» ha sido como una pesadilla para todos. Tengo la gran suerte de que soy un loco de mi trabajo. Si eso lo puedes transmitir y a la gente le llega, creo que responde la pregunta.

¿Desde cuándo prepara el especial de cada Nochevieja? Me lo imagino apuntando ideas desde el 1 de enero.

En verano empieza la cabeza a dar vuelta. Pones en marcha el hilo conductor del programa. Este año es la película «Cinema Paradiso», de Tornatore. Dedico el especial a la gente mayor, esa generación tan maravillosa que son nuestros padres y abuelos. Hemos perdido a muchos de ellos en esta pandemia terrible. Son irrepetibles. Nunca antes una generación había recibido tan poco y dejado tanto a sus hijos. Merece la pena recordarlo. En la historia están Alfredo el proyeccionista y Totó el niño, que nos conducen a esa escena final que creo que nos ha quedado muy emotiva.

José Mota, en la sala de proyección de su «Cinema Paradiso» - RTVE

Habrá quien piense incluso que no es momento para el humor.

El humor nos hace más falta que nunca, y la comedia. Es un arma de construcción masiva. El humor es un hilo que cose heridas. En este año de tantísimas heridas, en el alma de la gente viene muy bien la comedia. Quiero poner mi granito de arena y que nos intente arrancar una sonrisa y un poquito de esperanza. Parece que la luz del túnel ya se ve con las vacunas y es una buena manera de terminar el año.

Este año a Fernando Simon, Salvador Illa, Florentino Pérez, Donald Trump... ¿Alguna vez ha tenido problemas con alguna «víctima» de sus imitaciones o por algún sketch?

No me consta que Donald Trump haya hablado de mí. ¿Te imaginas que hubiera dejado la Casa Blanca para venir a buscarme? Le habría hecho un favor indirecto al mundo. Intento siempre utilizar el personaje que representan públicamente y no la persona. Todo lo que alude a la intimidad o la vida privada ni me lo planteo. Sí valoro el desempeño público, ironizo, pero nada más. No sé lo que pensarán por detrás.

Mota, en el papel de Trumpetti - RTVE

Diga la verdad: ¿alguna vez se ha cebado un poquito más con alguno que le caía mal o que consideraba especialmente dañino?

No, no, de verdad. Cuando alguien tira un chiste, el mundo de repente es un poquito mejor, más apetecible. El sarcasmo, la ironía o el humor son para intentar construir. La palabra destrucción no me mola nada. Mi objetivo no es nunca menoscabar el honor personal de nadie. Intento hacer una pequeña crónica de lo que me ha parecido el año y contar cosas desde la pequeña ventanita que tengo en el castillo de la vida, con la limitación de 72 minutos. Digo lo que pienso de la vida política y social, el día a día.

¿Tiene mérito hacer humor en una cadena pública a costa de miembros del Gobierno, aunque no haya sangre?

Tengo que decir que nunca he tenido una cortapisa o censura de ningún tipo con nadie. Me he sentido muy libre trabajando en TVE siempre. Es verdad que hago lo que me parece. Evidentemente, la gente de la casa ocupada de la ficción lo ve, como es lógico, pero que yo recuerde no he tenido con nadie la petición de quitar algo. Jamás. Tiene mucho que ver que para mí importan tanto los qués como los cómos. Las formas son importantes.

También es verdad que se ríes de todo con inocencia y bondad. Parece luchar contra la cultura del odio.

Alguien dijo que hay algo que se expande a mayor velocidad que la luz, y es el odio. Vivimos en la era del odio. Pero he reflexionado mucho sobre el egoísmo y el odio que hay y soy positivo, pienso que la gente quiere quererse, que tenemos un pueblo maravilloso. Soy muy optimista. Es cuestión de tiempo. También nos ha desbordado la prisa. En ese sentido sí que veo contaminación vital en el ser humano. Deja el móvil, relájate. Vamos todos con las prisas a cuestas. Estamos secuestrados por llegar al futuro inmediato que de vivir el presente. Es el ansia viva que nos devora.

Este año también se atreve con la ministra de Hacienda, que tiene más fácil vengarse. Hay gente que no le perdona que gane mucho dinero con su trabajo.

La gente lo que quiere es pasarlo bien y divertirse. Yo sé que llevo un montón de tiempo trabajando en esto, pero no me mueve el motor del amontonamiento, sino que cada cosa que hago en la vida me haga feliz y me represente. Intento ser honesto y entregar a la gente en Nochevieja un trabajo que me sale de dentro. El miedo no puede secuestrar al humor, porque entonces estamos acabados. El humor es una tabla de salvación de todos. Nos hace libres y no hay que tenerle miedo. Si lo hiciera con miedo, sería un esclavo. Ya llegarán los resultados, que varían.

¿Cuántos guionistas trabajan en su programa?

Normalmente cuatro. Algunos llevan más tiempo, otros menos. Somos un equipo bien conformado de compañeros que hacen un trabajo excepcional, entre ellos algún monologuista tan bueno como Denny Horror, Mario Alvelo, Chema Lorite… Me dejo alguno... Es un equipo fantástico.

Queda muy bien en la biografía de un cómico que lo pase mal, al menos unos añitos. No sé si usted tuvo tiempo o triunfó demasiado pronto. Cuente alguna penuria.

Cuando llegamos a Madrid, Juan y yo nos instalamos por la zona centro en alguna pensión, pero el tiempo mitifica las vivencias. La mente lo embellece todo. Voy a contar una anécdota que no sabe nadie. Había una caja, Caixa Laietana, ya desaparecida, y necesitábamos un crédito de un millón de pesetas. En la plaza de Santo Domingo había una sucursal. Entramos y nos dicen que es necesario tener una cuenta abierta ahí. Salimos, nos damos una vuelta y a los 30 minutos volvemos para abrir una cada uno con veinte duros. Inmediatamente después, es mítico, decimos que queremos solicitar el crédito. Y nos dicen: «No está el ingreso frío y ya estáis pidiendo un millón de pesetas». Pasaron los años y nunca volvimos. Hace lo recordaba y pensaba: ¿qué habrá pasado con esas cien pesetas?, ¿quién las tendrá?, ¿habrá caducado o crecido? El motor de mi vida es saber dónde están esos 20 duros.

En fin, que pasamos muchas penurias, pero cuando eres joven te mueve una ilusión desbordante. En mi ingenua juventud, me planteaba: ojalá el bienestar no desplace nunca la ilusión por el trabajo. Y esa es mi gran fortuna hoy. Me hace sentir vivo. Me quedo sin Navidades ahí metido todo el día, pero lejos de ser esclavo, a mí me hace libre. Una de las lacras de la sociedad es no tener trabajo. Que ese derecho no lo tengan algunos ciudadanos me parece terrible.

Me da que de que aún le quedan sueño por cumplir, en cine o en series.

Sin duda. Has apuntado a diana. Todo lo que tiene que ver con la ficción me interesa muchísimo. Acabo de terminar una película, «García y García», con Ana Murugarren y Pepe Viyuela, que si Dios quiere se estrenará este verano. Y sigo en otro proyecto con Sayago Ayuso, un director novel. Llevas razón, me apetece muchísimo ese mundo.

Ha sido de TVE media vida, pero vivió un fichaje estelar por Mediaset, donde duró menos de lo esperado. ¿Tuvo algún desencuentro en casa de Vasile?

Voy a hablar con sinceridad aplastante. Paolo Vasile se portó superbien, de maravilla. Fue un caballero. Llegamos a un acuerdo de solucionar el contrato mutuo. Cada año nos felicitamos el cumpleaños, Nuestra relación es extraordinaria. Y el recuerdo que tengo de mi paso por allí es muy bueno. Simplemente, anhelas tocar otros palos. Lo que hice fue hablar con él y lo entendió perfectamente. Me tendió su mano y solo puedo hablar de él y de su directiva como auténticos caballeros.

Tiene fama de obsesivo en el trabajo, de revisarlo todo una y otra vez.

Es verdad que era más obsesivo hace tiempo. Luego terminas entendiendo que la mezcla, en el equilibrio de la visceralidad y la inmediatez de cuando haces un sketch, también radica el éxito. Te das cuenta de que lo has escrito en una mesa, pero el guion en humor termina de escribirse con la vitalidad del momento en el que lo haces.

¿Hay algún otro ingrediente en la receta mágica?

El humor con mayúsculas reside en lo cotidiano, en tener buena capacidad de observación para contar cosas. La comedia tiene mucho de ese clic que todos llevamos dentro. Te lo lleva al lado consciente y por eso te ríes, porque lo traes al consciente y es un logro tuyo también. Cuando te ríes, das luz a una cosa que tenías en la oscuridad. Es un premio. Es magia emocional, como decía Florentino Fernández en una expresión muy bonita.

José Mota y Raúl Cano, en la «carrera por la vacuna» - RTVE

¿Es un gran estudioso del género?

Este año no he tenido demasiado tiempo. Estoy bastante metido en la elaboración y escritura de un guión de cine, en hacer realidad esos otros anhelos. Son juegos. Mientras tú diviertas al niño que llevas dentro, seguirás apasionado por lo que hagas.

Será una comedia.

Bueno. Es… la comedia siempre está. Eso lo puedo decir. No la puedo abandonar. Me casé con ella.

¿Qué gran título habría soñado hacer?

He visto mil películas que me han cautivado. ¿A quién no le hubiera gustado estar en «El club de los poetas muertos», con Robin Williams, o «El cartero y Pablo Neruda», con Massimo Troisi? Trueba, Berlanga, Almodóvar… Me encanta como paisano que ha llevado su talento por el mundo entero. Es un genio.

¿Le gustan los otros paisanos, los cómicos manchegos que vinieros después?

Me encantan. Han sido innovadores y son fantásticos.

En la faceta de empresario, ¿cómo ha sido el año?

Florentino Fernández, Santiago Segura y yo tenemos una gira común, que tuvimos que parar. El otro día volvimos al teatro Príncipe Pío y estaba lleno, dentro de los límites de la nueva normativa. La gente se lo pasó muy bien y ves el anhelo de volver a reír. Pero con mascarillas no deja de tener ese punto de tristeza. Es duro, sobre todo por la gente que nos ha dejado. Por eso dedico el especial de Nochevieja a los sanitarios también, Son el nuevo ejército. Llas guerras futuras van a tener que ver con la microbiología. Los héroes que uno admira no llevan capa ni vuelan. Son gente así. Han puesto su vida en juego, en primera línea, para que la palabra esperanza tenga un sentido. Por eso este año he querido que el especial fuera un poquito más especial.