Jorge Ilegal y su banda de locos, los «Imprescindibles» de este domingo

«Hay que negarse a envejecer», le decía Jorge Ilegal a Javier Villuendas en la entrevista ( aquí está enterita ) que este último le hizo en ABC con motivo del estreno de «Mi vida entre las hormigas» . El programa 'Imprescindibles' , de TVE, ofrece hoy en La 2, a las 21.30 , aquel documental sobre la vida del músico y la historia de Ilegales , grupo asturiano, clave en la historia del rock español de las últimas décadas, signifique lo que signifique lo de clave. Nacieron casi al mismo tiempo que el Naranjito y en febrero celebrarán una gira por el 40 aniversario de la banda , que harán coincidir con el estreno de su último álbum, 'La lucha por la vida'.

Jorge Martínez , su apellido de fábrica, es diseccionado en diferido en el documental de Juan Moya y Chema Mera , que recoge testimonios, no siempre favorables, de especialistas y personas cercanas al grupo, como Miguel Ríos , Tomás Fdo. Flores , Jesús Ordovás , Diego Manrique y Jaime Urrutia , entre otros.

Según el propio Jorge Martínez (Avilés, 1955), «toda la verdad sobre el rock no puede ser contada», pero aun así este documental intenta hacerlo y revela por qué Ilegales son uno de los pocos grupos españoles que de verdad han llevado a la práctica el famoso eslogan «sexo, drogas y rock and roll» .

Una biografía de leyenda

La historia de Jorge, quien fue hasta tertuliano , es un compendio de acciones que no se le ocurrirían a ningún guionista. Andar por la vida armado con un stick de hockey es lo más convencional que ha hecho en su vida, siempre indecisa entre la realidad y la leyenda. Drogas (creativas y destructivas), peleas dentro y fuera de la banda, y ventas millonarias jalonan su travesía, a menudo por el desierto, aunque Ilegales también ha conocido grandes éxitos. Jorge, entretanto, llegó a cantar boleros y a coleccionar soldaditos de plomo, entre otras excentricidades.

Según se anuncia desde el título, robado de una de sus canciones , Jorge es una cigarra que con su guitarra y su grupo generó un incendio en el rock and roll en español que aún hoy perdura, quizá con más fuerza que nunca. La letra de aquel tema da algunas pistas: Me llaman raro y hasta inspiro mil temores. / Abatido pero erguido no me dejo derrotar. / No me dan miedo los caprichos de la suerte, / la certeza de la muerte o lo que pueda perder. / Y no me asusta la inconstancia de la fama. / Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal.

'Mi vida entre las hormigas' recorre todo ese impulso creativo del grupo asturiano Ilegales, desde sus inicios hasta la actualidad, desglosando simultáneamente, la realidad social y política de la Asturias posterior a la transición .