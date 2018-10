Jordi Cruz se ceba con Carmen Lomana: «Si no tienes interés, a la calle»

Actualizado 22/10/2018 a las 01:11

Este domingo tuvo lugar la séptima noche de la tercera edición de «MasterChef Celebrity», el concurso culinario de Televisión Española. El programa se acerca ya a su final y el jurado, compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samanta Vallejo, quiere comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar los concursantes para convertirse en chefs.

Para el primer reto de la noche, los organizadores pusieron en cada puesto de cocina una cesta de la compra con doce ingredientes. Ahí los concursantes podían encontrarse, entre otras cosas, cordero lechal, arroz basmati, huevas de salmón, anchoas, guisantes frescos y especias. Cada aspirante tenía que robar a uno de sus compañeros cinco ingredientes con los que cocinar un plato en un tiempo determinado. Apareció en los fogones de «MasterChef Celebrity» el chef Oriol Castro, galardonado con dos estrellas Michelin, para animar y aconsejar a los aspirantes. También Castro tuvo que cocinar y fue Cayetana Guillén Cuervo, finalista de la primera edición de «MasterChef Celebrity» quien le robó los ingredientes.

Ya esta primera prueba estuvo cargada de tensión y encontronazos entre concursantes y jurado. La peor parada fue Carmen Lomana, que se llevó un buen rapapolvo del jurado por la desidia y el desinterés con el que preparó su plato. La celebritie puso demasiados huevas de salmón en el plato, lo que hacía imposible comerlo y eso cabreó a Samanta: «Esto es una falta de respeto a la prueba. Parece que no te importa esto». La concursante no se calló la boca: «¿Y qué queréis que haga?, ¿que me ponga a llorar, a tirarme de los pelos y a montar teatro?».

Ahí Jordi Cruz no pudo seguir callado e intervino en la conversación con unas palabras muy duras: «¿Y encima te ríes? Me parece que no tienes interés. Ya es suficiente, no quiero que hagas teatro ninguno. Quiero ver si te interesa "MasterChef" y si no, te vas a la calle». Todavía tuvo energías Lomana para replicar que «yo soy muy humilde». «Pues no se nota», la cortó Samanta. También Samanta le mandó un tirón de orejas a Santiago Segura por su mala actitud durante el cocinado, ya que «se enfadó y se bloqueó».

Para la prueba de exteriores se trasladaron al Teatro Real de Madrid, que celebra su segundo centenario. Este teatro acogió el Universal Music Festival, con grandes artistas nacionales. Los aspirantes cocinaron para cicnuenta de los mejores artistas y ejecutivos musicales de España, con el que rindieron un homenaje a la música. Amaia Montero, Becky G, las participantes de «OT 2017» Ana Guerra y Miriam Rodríguez, Blas Cantó, Carlos Baute (MasterChef Celebrity 2) y Pitingo; el cantautor Pedro Guerra; Sweet California; y la banda Taburete fueron algunos de los comensales que juzgaron el trabajo de los aspirantes.

Aunque los comensales se fueron satisfechos con lo que habíam comido, el proceso de cocinado fue bastante caótico. Los platos salieron de milagro y el liderazgo en los equipos fue nefasto. La coordinación brilló por su ausencia. A la hora de la valoración de la prueba Jordi Cruz volvió a dar rienda suelta a la manía que siente hacia Carmen Lomana: «Me has recordada a la señorita Pepis cocinando. Tienes que tener autocrítica porque siempre crees que lo haces todo bien». Esta vez Lomana no contestó, pero masculló para sí misma que «me tiene manía».

Para la prueba de eliminación los concursantes se enfrentaron a una caja que contenía utensilios para hacer cocina molecular como una cuchara de esferificaciones, una pipa de ahumar, un soplete, un sifón o una bolsa al vacío para osmotizar. Usando todos esos utensilios tuvieron que crear un plato de cocina molecular con la ayuda del chef Toño Pérez. Tras un cocinado de infarto en el que los aspirantes tuvieron que emplearse al máximo para sacar algo decente, el jurado decidió que fuese María Castro la concursante que abandonaría los fogones de «MasterChef Celebrity».