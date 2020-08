Cuatro al día Joaquín Prat, contra Monedero por señalar a una reportera: «No voy a permitir que nos des lecciones» El periodista y presentador de televisión se enfrentó al expolítico de Podemos tras echar por tierra el trabajo de una periodista que había entrevistado a un testigo del altercado que sufrió la semana pasada en Sanlúcar de Barrameda

Juan Carlos Monedero acudió este miércoles por la tarde al plató de «Cuatro al día» tras discutir acaloradamente con unos vecinos en un bar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la semana pasada. «Los escraches son un elemento de reclamación de justicia de la gente que no tiene voz», explicó Monedero en su anterior intervención en el programa informativo de Cuatro a principios de esta semana. «No es lo mismo "me han torturado y mi torturador está libre" que "no me gusta tu ideología"», explicó ayer en plató. «Dice ese hombre que provocaste», le replicó Joaquín Prat, el presentador de «Cuatro al día». «Ese hombre es un mentiroso y me entristece que la periodista no haya hecho su trabajo», criticó entonces el expolítico de Podemos.

«[La reportera] Cristina Bravo fue a recabar testimonios y entrevistó a ese hombre que dice que fue testigo de los hechos», dijo Prat. «Es tu palabra contra la suya. ¿Tenemos que hacer una ardua investigación para identificar a ese señor?», continuó el también presentador de «El programa del verano» (Telecinco).

Pero Monedero siguió en sus trece: «Si está mintiendo, su testimonio está a la misma altura que el mío y éso no es justo». Pero los presentes en plató le hicieron ver que el tiempo de Monedero para contar los hechos había sido muy superior al del testigo del enfrentamiento entre el expolítico y los clientes del bar que le habían dicho que se marchase de España. Monedero continuó criticando que entrevistaran a «quien está del lado de los agresores» a quienes tildó de «fascistas».

Tras las palabras de Monedero, la propia reportera intervino en una conexión en directo «por alusiones». «Simplemente quería poner el valor del trabajo del periodismo y del mío. Nosotros fuimos a Sanlúcar a preguntar a los vecinos. Tengo que decir simplemente que hablamos con algunos vecinos; algunos quisieron dar la cara, otros no. Nos dijeron lo mismo: Monedero no llevaba la mascarilla en una peña taurina. Los vecinos nos dijeron que era una provocación por ambas partes. Es una labor de investigación periodística como hacemos todos los días y todos mis compañeros», se defendió.

«¡Di que sí, Cristina! ¡A pie de calle!», intervino Prat. «Pasando calor y sufriendo», amplió ella. Pero Monedero volvió a la carga: «Te aseguro que lo que dice ese señor es mentira. Cristina, que le des voz a un tipo que diga que yo soy el agresor cuando yo soy la víctima, estás reforzando el punto de vista del agresor».

—Yo sólo informo de una situación.

—Es un mal trabajo periodístico.

Y Prat explotó: «¡No te voy a permitir que digas que hace mal su trabajo! No es una cuestión de credibilidad, sino de ofrecer puntos de vista (...) No voy a permitir que nos des lecciones de periodismo».