Jesús Calleja: «Tener la oportunidad de charlar con Fernando Simón y desperdiciarla sería de necios»

La reacción en las redes sociales a las palabras de Fernando Simón en «Planeta Calleja» permiten presumir una alta audiencia para Telecinco, no exenta de polémica. El programa se emite este viernes, día 2, a las 22.00.

En él, Fernando Simón chabla de eforma distentida, despues de aceptar la propuesta tan rápido que sorprendió a todos. En Mediaset confiesan que les parecía «inverosímil» y Calleja cuenta cómo fue la negociación, si se puede llamar así: «Le llamé para hacerle la propuesta y me dijo directamente: “Sí, voy a ir”. Me quedé que no tragaba saliva . Como no se lo esperaba, creo que no preguntó a nadie. Aunque pensé: mañana me va a llamar con el no. Ha sido el invitado que más rápido se ha decidido».

El entrevistado confesó que aceptó la invitación «porque ya no podía más» , según desvela Calleja. «Me dijo que estaba colapsado y que así no era productivo, que podía tomar decisiones equivocadas. Tenía que resetear. En el equipo obligan a tomar descansos porque trabajan 16 horas diarias, sábados y domingos, y tienen el imperativo de parar». No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias estaba comunicado constantemente. «Teníamos que hacer paradas en el rodaje y nos advirtió que a la mínima cuestión de relevancia vital, se acababa el programa y se tenía que ir a Madrid».

Una vez en la isla, fueron cuatro días de intenso rodaje , de los siete que Simón tenía de vacaciones. Montaron en globo y practicaron buceo, espeleología y escalada, entre otras actividades. Esa cercanía le permite al aventurero esbozar un perfil de su entrevistado: «Me sorprendió su capacidad de inhibirse de la presión exterior. Y fuera de cámara es exactamente igual. Es un poco rebelde. Me da la sensación de que no se deja asesorar mucho». «Creo que tiene aplomo para encajar y es muy educado, lo que también es importante», añade.

Mediaset, consciente de haber logrado una pieza codiciada, se apresuró a programar en su cadena principal el capítulo. «No tenía sentido guardarlo en el almacén, donde correría riesgo de quedarse obsoleto», asegura Manuel Villanueva , director de Contenidos del grupo.

«Neutralidad»

Jesús Calleja explica, por otro lado, que él siempre intenta no influir en los entrevistados, ni siquiera para protegerlos de sí mismos. «Cada uno tiene que sentirse como es, expresarse de forma natural sin ninguna coacción. Busco la neutralidad, aunque muchas veces las preguntas son incómodas . Y luego nunca cabalgo sobre la respuesta».

Sobre las críticas recibidas por llevar a un personaje tan controvertido en estos momentos, en la cadena cierran filas. «Por supuesto que va a suscitar una gran atención. Está en el ojo del huracán . Lo sabíamos, pero nunca hemos rehuido esto y habría sido de necios tenerlo a tiro y no hacerle la entrevista». Con palabras muy parecidas se expresa el presentador: «La libertad, la pluralidad y la democracia se han de imponer por encima de todo. Aceptamos las críticas, pero haremos el trabajo con más ganas que nunca. Poder charlar con Simón y desperdiciar esa oportunidad sería de necios».

«Me gustaría despolitizar este programa . No tenemos ningún color», insiste Calleja. «He llegado a oír que el Gobierno nos ha pagado para blanquear a este hombre. Tan simple fue todo como coger el teléfono y llamar. Y a veces te llevas sorpresas agradables».