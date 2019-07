Actualizado 11/07/2019 a las 23:18

Este jueves se emitió en La Sexta una nueva entrega de «El jefe infiltrado», el programa en el que un directivo de una empresa se hace pasar por un trabajador más de la misma para examinar cómo funcionan sus empleados. Esta semana, por primera vez en la historia del programa, se trata de un «jefe infiltrado VIP». El humorista y actor Josema Yuste es además empresario teatral, y ha querido convertirse en Tony del Olmo para comprobar cómo funcionan sus teatros valencianos: Olympia y Talia.

Junto a varios socios, Yuste tiene en total cuatro teatros y trece obras producidas que han hecho vivir momentos inolvidables a cientos de miles de espectadores. Con el fin de conocer cómo funcionan sus negocios cuando él no mira, Yuste se transformó en Tony del Olmo, un jubilado que se ha apuntado a un falso reality para cumplir su sueño de juventud: montar una compañía teatral en España. Fue todo un reto para el equipo de estilismo de «El jefe infiltrado» disimular los rasgos de Yuste para que pasase desapercibido ante sus trabajadores.

«Estoy más nervioso que la noche antes de un estreno de teatro», confesó. Su primer destino fue el céntrico teatro Olympia, donde su trabajó junto a Noemí, la jefa de sala. Ella se encarga de vender las entradas y atender a los espectadores. A los pocos minutos Noemí cometió su primer error al no ser capaz de responder a la pregunta de un cliente sobre el reparto de la obra que iba a representarse. «Es inadmisible que no lo sepa», se indignó Yuste.

Pero ese enfado momentáneo pasó pronto, cuando Noemí se puso a llorar tras recordar a su fallecido padre, también trabajador del teatro. «Siento esto en la sangre», contó muy emocionada. También Yuste se emocionó y tuve que aguantarse las lágrimas: «Se nota que sientes lo que haces y que lo dices de corazón. Eso es muy bonito». Este momento de intimidad duró poco, porque tuvieron que ponerse a acomodar a los espectadores que llegaban a ver la obra.

Los primeros minutos todo fue bien, hasta que llegó para ver la obra el actor Santiago Urrialde, que se quedó mirando fijamente a Yuste. «¿Tú eres Josema, no?», le preguntó divertido. El humorista, visiblemente nervioso, se quitó se el muerto de encima como pudo: «No sé de qué me habla». Urrialde no se dio por vencido, pero a la vista de la insistencia de Yuste se fue a su asiento, aunque sin dejar de mirar al actor.

Por todo lo demás, el empresario quedó muy satisfecho con el trabajo de Noemí, aunque la vio un poco acelerada en algunos momentos. «Su pasión por el trabajo es innegable», concedió Yuste.