Actualizado 27/06/2019 a las 23:53

Hace algo más de un mes se estrenó en La Sexta una nueva temporada de «El jefe infiltrado», un formato importado de Estados Unidos en el cual el jefe de una empresa se hace pasar por un empleado para ver cómo es el rendimiento de sus trabajadores. El programa tuvo en su última temporada una media 1,3 millones de espectadores, lo que supone un 8,2% de cuota de pantalla.

En esta entrega, Maximiliano Serrano, director técnico de Ballenoil, fue el jefe infiltrado entre sus empleados para comprobar si trabajan en la línea marcada por la empresa. El coche es casi nuestro segundo hogar, pero de todos los momentos que pasamos en él hay uno que es inevitable y que no nos apetece nada: el repostaje, en el que perdemos tiempo y dinero a partes iguales. Ballenoil es en España el referente absoluto de un nuevo modelo de negocio que une tecnología punta y carburante de alta calidad, lo que genera un servicio fácil y rápido, y un ahorro para sus clientes, haciendo que el precio sea su punto fuerte.

Todo lo que pasa en las estaciones de servicio, tanto a nivel técnico, seguridad, incidencias, etc. pasa por las manos de Maximiliano, que quiere infiltrarse para obtener más información del día a día de las gasolineras y así poder seguir creciendo. Antes de infiltrarse, el jefe de Ballenoil tuvo que someterse a un espectacular cambio de look para que sus empleados no le reconozcan durante las jornadas de trabajo que pase con ellos. Cuando Maximilano escuchó cómo la estilista le empezaba a rapar no pudo evitar ponerse nervioso: «¿Ya vale, no? Es el sonido de la muerte». «Parece que tengo diez años menos, tengo el pelo con mucho más volumen», destacó el jefe entre risas cuando vio el resultado final.

Enronces el jefe se infiltró como Narciso Silva, «Narci», un friki de los videojuegos que no ha trabajado en su vida. Cansado de no tener un céntimo en el bolsillo, se ha apuntado al falso programa «Ya te toca» donde los participantes tienen la oportunidad de encontrar su primer empleo. Su objetuvo era visitar una de las estaciones de servicio con más incidencias de Madrid para comprobar los motivos de esta situación. Allí trabajará con Miguel, un empleado que comete irregularidades que comprometen la seguridad de la gasolinera y la suya propia.

Miguel le puso en primer lugar a limpiar las inmediaciones de la gasolinera y los baños de la misma. El empleado invitó al nuevo a limpiar uno de los váteres, algo a lo que Maximiliano se negó rotundamente: «¡Qué asco! Soy demasiado señorito para limpiar eso».

Luego se juntó con un técnico de mantenimiento de la empresa, cuya falta de formación le hace depender constantemente de los encargados. Ernesto, que así se llamaba el empleado, cometió varios fallos de seguridad muy graves que sacaron de quicio a Maximiliano, que más tarde le echó en cara a Ernesto todos sus errores. Por si eso fuera poco, su forma de guardar el dinero y de atender a la clientela no le gustó nada a Maximiliano.

No obstante, y pese a todos los fallos que detectó durante su infiltración, el jefe acabó valorando más la actitud positiva y de entrega a la empresa de todos sus empleados. A todos ellos les aseguró que seguirían formando parte del proyecto de la empresa y les recompensó con una cantidad de dinero o con un viaje.