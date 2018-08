Televisión Española cancela el programa de Javier Cárdenas

Actualizado 28/08/2018 a las 14:16

Finalmente, Javier Cárdenas se queda sin programa. Tal y como alcanza El Confi TV, y fuentes de RTVE han confirmado a ABC, «Hora Punta» no renovará, ni siquiera, por un espacio semanal. El espacio cambió el formato diario por otro semanal, con un presupuesto de 150.000 euros por programa. Sin embargo, en el último momento, la directiva de RTVE ha reculado y no tendrá programa en Televisión Española.

La información llega menos de dos meses después de que se filtrara un correo electrónico en el que la directiva del espacio le decía a sus trabajadores que el programa no se iba a renovar para el otoño. Esta información, en un primer momento, fue negada por el propio Cárdenas, aunque, finalmente, se ha hecho una realidad.

«Ante este repentino cambio, he de decirte que si tienes cualquier oferta de trabajo aprovéchala, y sino busca otra alternativa desde este momento, ya que nosotros no empezaremos el programa en septiembre ni la preproducción el 20 de agosto», explicaba el correo al que tuvo acceso ABC. «Si necesitas una recomendación para cualquier trabajo no dudes en pedírmela, y como siempre sigo a tu disposición para lo que haga falta. Si hubiese algún cambio te lo comunicaría lo más pronto posible, cosa que no creo que se produzca».

La noticia del correo electrónico saltó el mismo día en el que responsable de RTVE, Rosa María Mateo, tomaba posesión de su cargo como administradora única, tras la aprobación de su nombramiento en el Congreso. Mateo, desde su llegada al ente público, ha revolucionado la parrilla y a gran parte del equipo directivo de informativos.

Aun se desconoce lo que sucederá con «Pura Magia», el programa producido por el propio Cárdenas, que ha sido relegado este verano al «late night» por las malas cifras de audiencia que ha cosechado en su segunda temporada. Por lo tanto, Cárdenas parece que se quedará fuera del ente público, quedándole tan solo su programa en Europa FM como el lugar desde el que mandar sus polémicos mensajes.