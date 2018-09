Javier Cámara y Nacho Vigalondo, estrellas de la nueva temporada de TNT y TCM

Actualizado 14/09/2018 a las 03:00

Los canales de pago TNT y TCM han presentado este jueves las novedades de la nueva temporada, en la que Nacho Vigalondo, con un programa de cine, y Javier Cámara, protagonista de la serie «Vota Juan», son sus grandes estrellas.

En un acto presentado por Juan Zavala, el director general de Turner en España, Daniel González, presumió del liderazgo en agosto de TNT entre la televisión de pago y declaró que la única salida para «seguir teniendo una posición relevante es invertir mucho». En TCM, por su parte, trabajan «para que sea la marca del mejor cine y cuando alguien entre en el canal que siempre encuentre una gran película».

Guillermo Farre, director de contenidos de TCM y TNT, presentó por su parte las primeras imágenes de la comedia política «Vota Juan», la segunda producción original del canal, años después de estrenarse con «Todas las mujeres», de Mariano Barroso. «Ahora el pago produce series increíbles», dijo. La serie escrita por Diego San José y Juan Cabestany «es una visión diferente y muy gamberrada de la política en España».

El propio Javier Cámara contó: «No he estado más orgulloso de un trabajo desde hace mucho tiempo. Ha sido interesante crear un personaje con un perfil tan bajo para mostrar el submundo de la política. También definió a su peronaje como un «mediocre». «Ha llegado a su límite, que es ser ministro de Agricultura. Quiere ser un gran servidor público, pero no está capacitado. Y como quiere coche oficial el único camino es seguir siendo político».

Aparte de su serie propia, TNT también estrenará en las próximas semanas series como «I am the night», de Patty Jenkins, conocida por películas como «Monster» y «Wonder Woman» y por las series «El séquito» y «The killing». Otro título por llegar es «Miracle workers», con Daniel Radclife en el papel de ángel y Steve Buscemi en el de Dios (un jefe poco recomendable, si se permite el comentario). También se estrenará la comedia «The last original gangster», con Tracy Morgan, el drama policiaco «FBI» y el programa «Full frontal with Samantha Bee», multinominado en Emmy.

José Skaf, responsable de contenidos de TCM, desveló por su parte los planes del canal de cine, «el único que puede tener 24 horas de Kubrick o 48 de Scorsese». El gran estreno de producción propia será un programa aún sin título en el que Nacho Vigalondo presentará algunas joyas poco conocidas del cine.

Otros estrenos prometedores son «Trumbull lands» y «Friedkin uncut» (estrenado en Venecia, sobre el director de «French connection» y «El exorcista»). Tampoco tiene mala pinta la serie documental «Decades of movies», producido por Tom Hanks y realizado por el mismo equipo que ya repasó la historia de los Estados Unidos por décadas.