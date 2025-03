Javi Martín, de «Caiga quien caiga», reconoce haber sufrido depresión varias veces

Salir en televisión no es sinónimo de éxito, ni de felicidad. Javier Martín , quien fuera uno de los presentadores de la primera y exitosa etapa del programa de Telecinco «Caiga quien caiga» , relató su experiencia con la depresión y el suicidio el pasado viernes en «La hora de La 1» , el nuevo matinal de Televisión Española presentado por Mónica López .

«Cuando ya superé la depresión -me diagnosticaron trastorno bipolar hace unos años y tenía fases de estar arriba y deprimido, con un intento de suicidio -, tenía clarísimo que quería hablarlo y contarlo a la gente que la depresión y el suicidio es un problema del que se puede salir», contó en plató a la presentadora. «Se puede salir; hay que pedir ayuda y ponerse en mano de profesionales», continuó.

Martín afirmó categóricamente que sí sirve hablar del suicidio, la depresión y sus soluciones en los medios de comunicación. «Tenemos que decirles a los políticos que tienen que invertir en salud mental», denunció. El actor y presentador contó que él sí había podido pagarse un psiquiatra y psicólogo privados cuando le dieron cita «en dos meses» en la Seguridad Social.

«Yo llevo ahora completamente una vida normal», reconoció Martín, que contó estaba todo bajo control con su medicación: «La última depresión que superé me juré que no volvería a pasar por esto». Una de las últimas ocasiones que se le vio en televisión fue en Telecinco en el programa presentado por Jesús Vázquez «Me lo dices o me lo cantas». El reportero de «Caiga quien caiga» terminó su intervención contando que tampoco se lo había contado a su marido por «vergüenza».