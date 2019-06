Javi Gómez deja los informativos de Telemadrid

Actualizado 14/06/2019 a las 16:54

Después de dos años en los informativos de Telemadrid, Javi Gómez, presentador y editor del «Telenoticias 2» de la cadena, ha anunciado que abandona la televisión pública para iniciar un nuevo proyecto profesional.

«Toca decir adiós. Quiero anunciaros que dejo Telemadrid. Pocas veces he sentido tanto orgullo al mirar atrás. Dos intensos años en los que he defendido con pasión y convicción una cierta idea de la televisión pública: independiente, plural y moderna», comenzaba Javi Gómez, que ha preferido reservarse su nuevo destino laboral. Simplemente ha aclarado que es un proyecto que «lleva meses ideando» y representa «el futuro»: «Una pista: no tiene nada que ver con nada que haya hecho hasta ahora»

En su despedida, el presentador también ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros y la recuperación que ha experimentado Telemadrid en estos dos últimos años. «Hemos hecho un informativo libre. Y reconocible. Hemos contado. Hemos innovado. Hemos impactado», afirmaba. «Telemadrid es una gran televisión que poco a poco restaña sus heridas y sigue creciendo. Espero que los responsables políticos por venir entiendan su importancia. La información no es un capricho; es un derecho. La imagen de Madrid no se entiende sin esa estrella roja y blanca», aclaró.