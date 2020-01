Actualizado 30/01/2020 a las 10:25

«La realidad supera la ficción». Mónica Naranjo sabía que «La isla de las tentaciones» iba a poner a prueba a las parejas que se atrevieran a participar en el reality, pero no sabía hasta que punto se iban a complicar las cosas entre los participantes. «No soy una persona curiosa, pero muchas de las noches que estuvimos rodando me iba a control porque me estaba volviendo loca con todo lo que estaba viviendo», confesó la presentadora a sus compañeros de «Sálvame».

En «La isla de las tentaciones» aprendió «a no juzgar», ni a la persona que cae en la tentación ni a la persona que llora por sentirse engañado o decepcionado. «El programa me ha servido de espejo para saber qué quiero en una relación y qué no quiero», explicó la cantante, quien se declaró fan de Belén Esteban.

Mónica Naranjo ha vivido momentos complicados en «La isla de las tentaciones»: «Lo he pasado fatal, fatal». «Antes de empezar con las hogueras, yo veo las imagenes con el director. Y hay imágenes e imágenes...». Entre todos los momentos que ha vivido en el otro lado del Pacífico, destaca uno. El protagonizado por Christofer tras ver las imágenes de Fani siendo algo más que cariñosa con Rubén. El chileno salió corriendo por la playa pronunciando el nombre de su pareja: «¡Estefanía!».

«Entiendo que todo el mundo lo viva como una tragicomedia, pero yo lo viví de forma muy trágica. Esa noche pasé miedo porque vi a Christofer fuera de sí. No podíamos prever la reacción que iba a tener. Llevaba días muy malito, no podía dormir, estuvimos muy encima de él para ayudarle. Su reacción fue muy dura, me dieron ganas de ir detrás de él y decirle que estabamos ahí, pero no pude», relató.

Eso sí, la presentadora dejó claro no ha visto «crueldad» en ninguno de los participantes. «He visto personas que han entrado en una isla, en una especie de burbuja fantástica y se han dejado llevar. Y cuando han salido de ahí, han vuelto otra vez a la realidad», concluyó.