Primera entrevista de Christofer tras «La isla de las tentaciones»: «Están machacando a Fani»

Christofer, de «La isla de las tentaciones» , fue el protagonista este fin de semana de «Viva la vida» , el programa que conduce Emma García en Telecinco. El hombre más dolido de España, protagonista del ya histórico «Estefaníííía» , acudió al plató de Mediaset para hablar ante los focos los pormenores de su comentada reconciliación con Fani. El chico, con rostro compungido, se sentó frente a la periodista vasca para reclamar comprensión: «Entré porque era el sueño de Fani, le encantan los realities y quise apoyarla», dijo al comienzo de la charla.

«Conozco el carácter de Fani y, al ver las imágenes, se me rompieron los esquemas», argumentó Christofer. Visiblemente incómodo, el concursante de «La isla de las tentaciones» reconoció que no había vuelto a ver las imágenes del doloroso programa. «He querido mantenerme al margen. Estamos bien, no quería echar más leña al fuego». Pese a todo, Christofer aseguró que a su regreso a España se dio cuenta de que seguía queriendo a su novia. «Reconoció sus errores, me dijo que no tenía justificación y se disculpó», afirmó sobre su primer cara a cara con Fani tras la isla.

«Fani se ha dado cuenta de lo que tiene a su lado»

Tras la reconciliación, Christofer reconoció ante Emma García los malos momentos vividos después de la la grabación en República Dominicana. «No quiero seguir echándole cosas en cara. Si lo hago, esta relación no avanzará. Llegó un punto en el que cerré el cajón y eché la llave» , explicó. Fani, dijo Christofer, no ha vuelto a ser la misma tras «La isla de las tentaciones» . «Noto más cariño, creo que se ha dado cuenta de lo que tiene a su lado. Me valora muchísimo más y se nota», dijo el concursante.

«La isla de las tentaciones» ha reforzado a la pareja, a priori, más débil del concurso. «Lo tengo superado, pero quiero mantenerme al margen», advirtió Christofer. También el novio de Fani quiso defender a la chica de las críticas recibidas en las últimas semanas: «Está luchando día a día por nuestra relación, por ganarme. No lo está pasando bien, la están machacando muchísimo», dijo el joven reclamando respeto al público. Turno para Fani, ahora, en «Supervivientes» programa en el que, dice, demostrará a los televidentes que su amor por Christofer es verdadero. Habrá que verlo.