La Isla de las Tentaciones Melyssa se va de la isla soltera pero entera La catalana vio al fin el «edredoning» de Sandra con su ya ex pareja Tom: «Tienes un corazón podrido», clamó Óscar consuma con Mayka y rompe una pareja, como ya hizo en la anterior edición del «reality»

«Vaya tela de chavalas», clamó Pablo mientras veía en acción a Marta con su amante Dani. Previamente, había observado estoico cómo Mayka, su aún novia –en la isla todos son «aun novios» y «aún novias»–, hacía lo propio con Óscar. Lo propio es «edredoning».

«Vaya tela de chavales», podría decir Melyssa, por Tom y Lester, que han corneado a las que eran sus parejas. Pero no lo dijo. El segundo tiene el atenuante de que sus cuernos fueron –digámoslo así– en defensa propia, pues dio un paso al frente –de la cama– tras saber que Marta había caído en la tentación. Pero lo de Tom no tiene ni excusa ni perdón de Dios ni de Alá. Así se lo dijo Melyssa a este empresario marroquí, al que llegó a la isla siendo su novio, tras ocho meses de relación no exentos de altibajos. Fue en la hoguera de confrontación, la segunda de la edición, tras aquella de los sevillanos que se fueron felices y comieron perdices. Fue el plato fuerte –fuerte nivel fabada para cenar– del séptimo episodio, y lo deconstruiremos a continuación. Anticipemos que acabó mal. Pero antes toca conocer la suerte que han corrido –va sin segundas– otras tres parejas (la del italiano y la cubana va bien).

«Waka waka» de Lester

No es la de Tom y Melyssa la única pareja hecha añicos.

«De perdidos, al río», pensó Lester tras ver a su aún novia besarse con el tal Dani en la piscina. Y decidió pagar a Marta con la misma moneda. Como moneda eligió a Patricia, con la que llevaba tonteando desde el episodio uno. Ni el uno ni la otra se quedaron ahí. Uno y otra habían practicado ya el «edredoning» en sus respectivas villas, pero al principio del episodio ellos ignoraban mutuamente lo que nosotros, los que formamos la audiencia voyeur, ya conocíamos al detalle (bueno, con todo el detalle que el plano cenital de la cámara nocturna nos permite). En resumen: que Marta y Lester van de «edredoning» a «edredoning» y tiro porque me toca. Así es «La isla de las tentaciones». Nueve años de relación por la borda por un calentón –el de Marta con Dani– y su reacción en cadena –la de Lester con Patricia–.

Hemos de decir que Lester no estuvo tan rápido como Luis Miguel Dominguín aquella vez que abandonó la cama de Ava Gardner «para contarlo». De hecho, se le pegaron un tanto las sábanas y, cuando se desperezó, Patri no solo se había levantado –y suponemos, lavado los dientes y demás tareas mañaneras– sino que ya se lo había contado a Tom y a su amante. Cuando se sumó Lester a esta especie de Club de Pecadores, el marroquí ya tenía todos los datos procesados. Ya sabía que, en sus propias palabras, había existido «waka, waka».

Lester lo confirmó con pelos y señales, si nos permiten la expresión. «Llegamos a intimar de una manera tan brutal, tan crema», contó a cámara. ¿Qué querrá decir con eso de «tan crema»? ¿Será una expresión típica canaria? Mejor ni pensarlo.

No hay lugar para el arrepentimiento en su alargado cráneo: «Con Patri me he sentido comprendido», se justificó sin que nadie se lo pidiese. Tampoco existe cargo de conciencia alguno en Marta: «Sí, debajo de las sábanas pecamos. Yo no soy santa, pero él [Lester] tampoco», declaró desde Villa Playa.

Como ya está escrito, ha pasado del amor al odio, pero con paso intermedio por el desprecio: «¡Hipócrita!», clamó al ver como sucesivamente: 1) Lester lloraba en la cama acompañado por Marta 2) Lester se abrazaba a Marta 3) Lester besaba a Marta. «¡Primero llorando y después le come la boca!», denunció. Vio las imágenes con mucha cara de asco, olvidando que ella había sido también una pecadora de la palmera. Y después se puso a llorar, como muy ofendida por el balance de once años de relación.

Las chicas se levantaron a consolarla. Y hubo una, Melodie, que le cantó –con todo cariño, eso sí– las verdades del barquero. «Ya sabías que él no se iba quedar parado. Tú no estás ahora en posición de decirle nada».

Como había ocurrido ya en el episodio uno, al guionista de Marta se le fue la mano. La vimos muy sobreactuada, quejándose de la mala vida que le ha dado en estos años de relación, en la que el peso económico parece haberlo llevado ella (le llamó «mantenido de mierda»). No obstante, hay que reconocer que el guionista sí brilló cuando puso en su boca una expresión maravillosa y que resume esta traición mutua: «Quid pro quo». Eso dijo Marta, pensando en Lester y citando a Lecter, Hannibal. El silencio de las palmeras.

Pablo, el caballero de la mano en el pecho

El cuarto «edredoning» de la edición fue el protagonizado por Mayka y Óscar.

Nos tememos que Óscar está más interesado en su cuota de «share» que en la murciana en sí, pero a ver quién le dice ahora eso a la muchacha, que está atravesando esa fase del enamoramiento en la que hasta una ventosidad de su Adonis merecería una «standing ovation».

«¿Se la está foll...?», se preguntó incrédulo Pablo, su aún novio (aún no han podido romper) mientras contemplaba asqueado, vía tableta, «el mambo» de su todavía pareja y Óscar. Es una forma bastante peculiar de visualizar el fin de tres años como pareja.

«Está quedando fatal, no, lo siguiente», juzgó el cornudo, y en ese momento hubo quien perdió la empatía que sentía por él, pues cada vez somos más los que pensamos que las personas que dicen «lo siguiente» merecen algún tipo de penalización, sea amorosa (como es el caso) o de otro tipo (mucho más severa incluso).

Ya en serio, duele ver cómo el tipo lo pasa realmente mal. Fue Pablo el caballero de la mano en el pecho, como pueden ver en la fotografía de arriba. Se llevó a ese punto concreto la mano. «Se me ha parado el corazón, me he quedado como frío», confesó. «Y el dolor se está convirtiendo en asco», puso el punto final.

«Rosito», el peluche de Mayka, tiene los días contados. En el avance del próximo episodio aparece camino de las llamas en la hoguera final.

En cuanto a Óscar, qué podemos decir: dos ediciones de «La isla de las tentaciones», dos parejas destrozadas. A falta de sombrero, que en la isla no se estila, lo suyo es para sacarse la camiseta. No se descarta que le levanten una estatua a la entrada de Villa Montaña.

Se ha ganado a pulso otro «reality». Sería maravilloso que fuese «La isla de las tentaciones 3», porque creemos que se ha ganado el derecho a optar el triplete. Pero, si no puede ser, qué menos que «La casa fuerte». En la pausa publicitaria, Mediaset anunció una nueva temporada este reality, sin duda el más patético de los últimos tiempos. Nos apostamos una camiseta de «Rosito» –el Pablo del presente, no el del pasado que vemos en la isla, ha anunciado que las va a comercializar– a que algún resto de serie de esta edición de «La isla de las tentaciones» tendrá un hueco en el chalet. A Mediaset le encanta tener confinadas a sus criaturas más polémicas, sea en una isla, en un chalet o, últimamente, en sus propias instalaciones.

El listón de Melodie

Los sentimientos de Melodie están evolucionando como el PIB de España desde el confinamiento hasta hoy: «Empecé de capa caída y la verdad es que estoy en descenso». Así lo expresó, y todos pensamos que tiene el listón de la tolerancia mucho más alto que sus compañeras de Villa Playa, puesto que Cristian no he hecho más que resistirse a las embestidas de Andrea, que son tan constantes como las de un «victorino» criado en los 80. De hecho, Melyssa, la pobre Melyssa, verbalizó lo que pensamos todos de Melodie: «Qué suerte tienes».

Melodie: Me producen risa las imágenes de Cristian con Andrea. Falta la música de «Tiburón» de fondo. Por lo que yo tengo entendido, Andrea siente por otra persona.

Sandra Barneda: ¿Por quién?

Melodie: Por Óscar.

Mayka (dándose por aludida): No tengo que preocuparme por nada.

Creemos que Mayka sí tiene de que preocuparse, pues Óscar, como bien sabe cualquiera que haya visto la primera edición (salvo Mayka, que parece haberla borrado de la cabeza), es muy dado al «si te he visto no me acuerdo» una vez que abandona las islas paradisíacas.

También Cristian tiene de que preocuparse. Empezó catalogando a Beltrán como un «pagafantas» sin posibilidad alguna, pero ya lo empieza a temer. El muchacho sigue jugando todas sus fichas al color marrón de los ojos de Melodie, que se resiste como gata panza arriba. La joven se deja querer: «No tiene que ser todo aquí dentro», le paró los pies. Esa frase sentó mal a Cristian, que en realidad –al menos por ahora– no tendría que preocuparse tanto, pues nada le ha dado Melodie a Beltrán, salvo compañía.

El sufrimiento de Melyssa

Melyssa, habitante única hasta ayer a última hora de La Isla de la Inopia, se enfrentó anoche a la cuarta hoguera de chicas. En la primera vio unas chorraditas de Tom y asaltó furiosa Villa Montaña a gritar esas palabras que sin duda veremos impresas en una camiseta: «Tom Brusse. Eres un desgraciado». En la segunda no vio ni un plano de su aún novio porque la organización la castigó por invadir territorio prohibido. En la tercera contempló atónita unos besos de Tom con su amante Sandra y se derrumbó en la arena. Esperábamos que en la cuarta fogata al fin se pusiese a la altura de la audiencia, que ya hace muchas lunas sabe que su pareja practicó el «edredoning». Era, de hecho, el gran morbo del episodio de ayer.

Para abrir boca, Mediaset nos ofreció previamente unos planos de Melyssa practicando la que es su actividad predilecta en la isla: llorar. Es, no hay duda, una muchacha abonada al fatalismo. Tom tiene gran parte de culpa, con su actitud «donjuanesca» en la playa, de que haya puesto gafas negras a la vida. Pero es cierto que la catalana no parece una mujer de pensamiento positivo. Es la típica persona que jamás compraría un manual de autoayuda en el «duty free»: «Siempre que hay algo, hay algo malo», dijo antes de leer una carta que su aún novio escribió antes de empezar la «experiencia». «Experiencia» es como llaman en «La isla de las tentaciones» a tensar las relaciones de pareja más que la piel de Kiko Matamoros.

Al fin llegó el momento. Melyssa, Sandra Barneda y una tableta con imágenes de Tom. La presentadora le preguntó qué sería lo peor que podría ver. Claramente se estaba haciendo la tonta, pues toda España sabía que era «Lo Peor». Vamos a ver: hasta el CIS de Tezanos habría adivinado su respuesta. Ésta fue: «Lo peor sería que culminara, como ha hecho Lester».

Y cuando las palomitas ya habían salido del horno, y los creadores de memes estaban alerta para hacer mofa de la desgracia amorosa de Melyssa, la muchacha nos dejó chafados. Nuestro gozo, en un pozo.

Melyssa: No tengo valor para verlas. Lo que me queda es hablar con él. Psicológicamente no puedo.

Sandra: ¿Me estás pidiendo una hoguera de confrontación?

Melyssa: Sí.

Sandra: Si él no viene, te irás sola y sin poder hablar con él.

Melyssa: Pero si no viene, me voy con mi familia.

Optó de entrada por el «ojos que no ven, corazón que no siente». «Prefiero no ver la realidad», en sus propias palabras.

Tom también habló del mismo órgano vital: «A veces no podemos controlar el corazón», siguió justificándose. El muchacho, que en un episodio anterior aseguró ser el «Rey de Marrakech», es en realidad el «Rey del Eufemismo». Ahora le llama corazón a eso que también palpita. En fin.

«No voy a frenar», anunció. No esperamos otra cosa de este individuo, que sin duda es moralmente asintomático. El asunto tuvo continuidad. En la hoguera de confrontación. Tom podría haber optado por no acudir. Pero fue, lo que le honra. Es, de hecho, lo único que le honra.

Frente a frente, Melyssa sacó el picahielos sin dudarlo. No era para menos. «Vuestra casa me parece la casa de 'Playboy' y tú te has sentido el dueño», dijo sobre Villa Montaña y su –entonces– aún novio.

Tom: No estoy feliz contigo. Contigo no soy yo. Melyssa es una persona que he querido mucho.

Melyssa: He querido, dice.

Tom: Espera, que he querido muchísimo. Con su comportamiento, mi amor ha cambiado. Empecé a tener sentimientos por otra persona.

Melyssa: Qué desgraciado eres.

Tom: Me he dejado llevar.

Apareció, cómo no, la frase más repetida de la edición: dejarse llevar. «La isla de las tentaciones 2» está resultando ser el gran homenaje en «prime time» que este país le debía a uno de sus grandes creadores: Antonio Vega, autor de clásicos como «La chica de ayer», «El sitio de mi recreo» o, claro, «Se dejaba llevar» También Melyssa se sumó el tributo al músico madrileño, como leeremos a continuación. Pero eso fue después de ver lo que nunca quiso ver: a Tom y Sandra deshaciendo la cama.

«Te has acostado con ella. Cerdo de mierda. ¿Te has quedado a gusto, Tom?», preguntó Melyssa. Se vio claramente que Tom tenía ganas de decir que sí, pero optó por el silencio. «No me arrepiento. Por el dolor, por ti, sí», matizó. Pero quedó clarísimo que por él, no.

Melyssa: Tienes un corazón podrido. Y ella es otra guarra asquerosa que se ha dejado llevar por ti. Y por tus mentiras.

Tom: Somos humanos. Tenemos un corazón, y me he dejado llevar.

Melyssa: Para mí ha muerto. No quiero seguir con esta persona. Es que no voy ni a llorar.

Y decidió marcharse. Sola. Antes se subió la autoestima: «Cualquier hombre en este planeta querría estar con una persona como yo».

«Que te vaya muy bien en la vida», deseó educadamente antes de emprender el camino de vuelta a España, soltera y entera. La imaginábamos hundida, en el lodo, pero no. Se fue con la moral baja, pero con la cabeza alta. Cuando ya había dado los primeros pasos en dirección a España, se giró: «¿Y no puedo quedarme aquí para saber si va a seguir acostándose con la otra?», preguntó a Sandra Barneda, que le rogó que siguiese su camino y que no mirase atrás.

Él dijo sentirse liberado. Parecía insuperable superar el doblete de Óscar, pero la realidad es que jeta al cubo de Tom consiguió robar el plano –y el titular– al destrozaparejas de «La isla de las tentaciones 1» y «La isla de las tentaciones 2».