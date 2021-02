La isla de las tentaciones Manuel, Lucía y el amor chamuscado El gaditano abrió entre lágrimas una caja con tres objetos muy simbólicos que su novia arrojó a la hoguera

Tras dos horas y 45 minutos de espera ('Titanic' dura solo 40 minutos más), al fin supimos cómo reaccionó Manuel cuando Sandra Barneda acudió a Villa Playa para llevarle una caja que su novia, Lucía, pidió que le fuese entregada tras haber sido «corneada». Fue el momento más esperado del debate de «La isla de las tentaciones» y se hizo mucho de rogar.

Al inicio del programa, la presentadora mostró un pequeño cofre. Dijo que, en su día, había contenido los objetos que Lucía tiró a la hoguera en el cuarto episodio. Lo que no se había contado hasta ayer es que fueron rescatados y entregados a Manuel poco después.

«Tengo algo importante para uno de vosotros», anunció a su llegada a Villa Playa la presentadora Barneda, que portaba una cajita roja de contenido secreto. Les preguntó a los chicos qué creían que contenía. El canario Raúl empezó a llorar, temiéndose lo peor, o sea, haber sido traicionado por Claudia, que anda «en negociaciones» con el tentador Toni. Después, Barneda los fue citando de uno, y abrió la tapa ante sus ojos. Fue un momento muy Broncano y su caja secreta. Manuel reconoció enseguida el contenido. «Es mío», dijo. Eran tres cosas «muy importantes» de su relación con Lucía.

¿Qué había dentro? El anillo que le regaló cuando empezó a salir con ella, y que no se había quitado nunca. Unas pulseras con las que le obsequió tras decirle que lo de ellos «iba a ser para siempre». Y el collar con el que celebraron que llevaban un año juntos: es una joya que tiene «como un ritmo cardíaco y un corazón, porque ella es la única que me ha hecho sentir diferente», explicó. Mostró también el tatuaje con «el ritmo cardíaco» que tiene en uno de sus brazos, y que, suponemos, borrará al salir de la isla.

«Me siento fatal. Aún tengo sentimientos por Lucía, pero he notado que nuestros caminos se separan y lo nuestro podría estar llegando a su fin». La novia le había dicho a Sandra Barneda que se los entregase a Manuel y que éste decidiese qué hacer con ellos. Así se lo comunicó la presentadora.

«Me los voy a quedar para mí para siempre. Han formado parte de una etapa de mi vida muy bonita y yo no me voy a desprender de ellos», anunció solemne. Asume el fin de tres años de relación. «Se siente mal, y no me va querer ni ver en la hoguera final», pronosticó.

Una vez se fue Sandra, con la caja vacía, llegaron sus compañeros para arroparlo y darle ánimos. «No sé qué habrá hecho con ellos... Si los ha quemado o ha metido un juego o algo», elucubró al verlos chamuscados.

Después corrió a contárselo a su amante, Fiama. Ante ella, reconoció sentirse mal y bien. Mal por el daño hecho. «Y bien porque siento que yo estoy haciendo lo que siento».

Manuel no ha sido el único infiel en la isla. Diego y Jesús también se han besado con tentadoras. En cuanto a ellas, Marina no ha profundizado con 'Lobo', pero sabemos que lo hará, porque antes del inicio del programa trascendió un polémico vídeo que lo prueba. Fue unas horas antes de que se desvelase otro en el que Lola, novia de Jesús, y Carlos dan rienda suelta a su pasión en 'La isla de las tentaciones'. Hasta ahora hemos visto a Lola tonteando con el italiano Simone, pero hoy martes la situación dará un giro televisivo. Telecinco anuncia para las 22 horas un programa en el que se verá cómo empezó todo entre Carlos y la novia de Jesús.