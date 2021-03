La isla de las tentaciones Lucía y Manuel reaparecen «más felices que nunca» tras la hoguera de confrontación Los andaluces dan por buena su separación y consideran que la isla les abrió los ojos

'El debate de las tentaciones' reunió a Manuel y Lucía después de su hoguera de confrontación del pasado jueves, millonaria en audiencia. Juntos, pero no revueltos. Entraron por videollamada, cada uno desde su casa. Respondieron preguntas de Sandra Barneda, los colaboradores del programa y del público, que las mandó vía telefónica.

Sabemos que Lucía sigue firme en sus convicciones tras la lección de saber estar que dio en la hoguera: «La isla me ha servido para saber que no todos los hombres son iguales», espetó de entrada, haciendo un guiño a 'Lobo', su «tentamigo». «Me siento mejor que nunca», recalcó a continuación.

Pero en la isla se sintió peor que nunca. Fue con una ilusión: «Pensaba que no me lo iba a volver a hacer». Que no le iba a volver a poner los cuernos. Lo hizo y, según nos enteramos ayer, justo un año después de un episodio similar. Y, para colmo, él cayó en la tentación con Fiama, a la que había puesto a parir cuando tomó parte en la primera edición del 'reality', según reveló la propia Lucía, que lo llamó varias veces «friquifan».

En la hoguera se mostró entera e incisiva. «Por dentro estaba como estaba por fuera. Me sorprendí al ver que no sentía nada», rememoró ayer. Pero antes lo pasó mal: «Hubo muchos momentos en los que yo quise abandonar», admitió. «El peor momento fue cuando escuché de boca de Manuel que no estaba enamorado de mí».

No solo habló de su ex. También lo hizo de los tentadores. De Isaac dijo esto: «Me ayudó mucho, y yo sentía que lo quería mucho, pero no porque quisiera nada con él», matizó. Y tampoco quiso ir más allá con Carlos, o eso aseguró.

Al final, da por bueno lo ocurrido en la Dominicana: «Siempre estaba pensando en su bienestar, y no pensaba en lo que me hacía feliz a mí».

El arrepentido Manuel

«La voy a querer siempre», empezó su intervención Manuel, que mostró de nuevo su arrepentimiento por haber hecho sufrir a la que fue su novia. «Fui egoísta», admitió. «Me arrepiento del daño causado. De llevarla a a hacer comportamientos inducidos por mí. No me siento orgulloso para nada», recalcó.

Incluso presumió de ex novia. «La veo una mujer grande, una mujer fuerte. Estoy orgulloso». «Yo a Lucía la quiero, y ojalá le pasen cosas buenas», deseó.

La doble entrevista reveló también que no se ha grabado el reencuentro de parejas, puesto que Manuel lamentó en directo que no ha tenido ocasión de hablar con Lucía desde el regreso de la isla.

Ella está feliz. Él, también. «Me dejé llevar en todo momento. Me liberé y la liberé a ella». Es decir, considera que la isla les abrió los ojos. «Hemos mejorado y ahora somos más felices«, concluyó el gaditano. «A día de hoy soy el tío más feliz del mundo, no tengo que dar explicaciones excesivas», dejó caer un reproche final, en alusión al carácter supuestamente «controlador» de su ex novia.

Lucía, a Manuel: "Quererme me has podido querer, amarme no me has amado nunca. ¿Y por qué te ríes?" #TentacionesDBT8https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/tj0xpgypqa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 16, 2021

Para acabar, la presentadora les permitió a cada uno hacer una pregunta al otro. Manuel la formuló, pero Lucía volvió a dejar clara su indiferencia hacia el muchacho. «A mí no me interesa hacer ninguna pregunta a Manuel«. Y en el plató se celebró la respuesta como si hubiese ganado el 'rosco' de 'Pasapalabra'.