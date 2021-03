R. Novo Actualizado: 16/03/2021 11:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana miércoles (22 horas) llegará «el momento más fuerte» de 'La isla de las tentaciones 3'. Así lo califica Sandra Barneda, presentadora del 'reality' con el que Telecinco ha enganchado por tercera vez a una millonaria audiencia.

Fuerte fue la hoguera de confrontación entre Lucía y Manuel, anoche protagonistas de 'El debate de las tentaciones', donde los dos fueron entrevistados por primera vez tras su marcha de la isla. Pero más lo será –o al menos así lo sostiene la conductora del programa– 'La hoguera de los solteros'.

La que se va a liar el miércoles... #TentacionesDBT8https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/opARpcOFVz — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 15, 2021

¿En qué consiste la susodicha fogata? De entrada, en una sorpresa –muy desagradable– para los cuatro novios que quedan en Villa Playa, pues recordemos que Manuel ya se ha ido de la mano de Fiama. Es decir, para Jesús, Diego, Hugo y Raúl. Sorpresa porque todos ellos recibieron visitas inesperadas.

«No sabían nada», remarcó ayer Sandra Barneda. La ausencia de la tableta donde ven vídeos de sus chicas –y se dejan unas cuentas dioptrías dado el pequeño tamaño aparato – les pone en alerta. Es en ese momento cuando la presentadora les anuncia que no habrá imágenes para ellos. Lo que habrá será una ración de tentadores.

«Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' los protagonistas se enfrentan cara a cara con los solteros o solteras favoritos de su pareja. ¡Y de qué manera!», reveló ayer Sandra Barneda. Esa será la mecánica. ¿Cómo se enfrentan? «A través de tres preguntas que solo podrán responder los solteros con un 'sí' o un 'no'. Y digo en principio porque lo que ocurrió es completamente sorprendente e inesperado», añadió la presentadora. Las preguntas las podrán consensuar entre todos los novios.

Los duelos están servidos y serán los siguientes: Diego vs Carlos, Hugo vs Rubén, Jesús vs Isaac y Raúl vs Tony. Hay dos tentadores (Carlos e Isaac) que han llegado a practicar el 'edredoning' con las respectivas de Diego (o sea, Lola) y Jesús (Marina). «¡Alegrad esas caras, que ya está aquí papá!», provoca Isaac, 'El Lobo', a Jesús, en el avance que se ha podido ver.

También habrá hoguera de solteras, a la que acudirán las tentadoras más exitosas de Villa Montaña. Pero se ve que, en este caso, la fogata no dará tanto juego. Los duelos serán Lola vs Carla, Lara vs Susan, Marina vs Stefany y Claudia vs Lara.

Esta semana habrá ración triple de 'La isla de las tentaciones', pues al debate de ayer se sumarán dos galas: la de mañana y la del jueves.