La isla de las tentaciones Lara y Claudia amenazan con «marcarse un Susana» en las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones' Las novias de Hugo y Raúl siembran dudas sobre su decisión final, que conoceremos mañana

R. Ventureira Actualizado: 23/03/2021 01:48h

Aunque Telecinco ha estirado el chicle más que en las dos ediciones anteriores, todo tiene un final. Y el de 'La isla de las tentaciones 3' es inminente. Se trata de un desenlace troceado. Anoche vimos el debate y el final de la última hoguera de novias. Mañana miércoles llegarán las fogatas definitivas y el jueves se pondrá la guinda con el reencuentro de las parejas –y tentadores– en España seis meses después del adiós a la Dominicana. Ya sabemos que una pareja regresó rota a casa (Lucía y Manuel) y otra floreció (el propio Manuel con Fiama). Queda por saber el desenlace de las otras cuatro. Dos de las que siguen en la isla (Lola y Diego; Marina y Jesús) se dan por finiquitadas –pero se aguarda con morbo la rendición de cuentas final–. Por último, otras dos están en el alero (Lara y Hugo; Raúl y Claudia): no se descarta que salgan ilesas de sus aventuras y desventuras en Villa Playa y Villa Montaña, pero también podría ser que las chicas se marcasen un Susana, o sea, que rompiesen la baraja a última hora. Todo ello se deduce de lo visto anoche y del (breve) avance de lo que ocurrirá mañana.

Así están las cosas antes de las hogueras definitivas.

Lola y Diego: esperando el final

Se conocieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde el 22 de marzo de 2017 el entonces tronista eligió a Lola. Visto lo visto, se equivocó. Tras tres años de relación, llegaban en crisis de confianza a la isla después de que él se besase con dos chicas en la grabación de su último videoclip y se lo ocultase a su pareja. Habían anunciado que si salían reforzados de la Dominicana se planteaban tener un hijo. Por ahora, tenían un perro, de cuya custodia se ha preocupado más la muchacha que de cuidar su relación con su pareja.

Lola llora a la llegada de Diego a la hoguera final - Telecinco

No tendrán un hijo. Porque no saldrán juntos de la Dominicana. «Bendito día en que vine a la isla», sostiene Lola a pocas horas para la hoguera final, mientras se aferra a Carlos, al que Telecinco ha borrado del mapa tras su detención.

Por su parte, Diego sigue avanzando con la tentadora Carla y ya ve a su todavía novia como parte del pasado: «Lola hace referencia al respeto. Pero el respeto se lo ha pasado por ahí abajo».

Parece que fue hace un siglo cuando protagonizaron una hoguera de confrontación de la que se despidieron prometiendo que iban a darse una nueva oportunidad.

Marina y Jesús: cuestión de apetito

Sevilla fue el marco del inicio de cinco años de relación, a lo largo de la que llegaron a convivir. Pero en ese tiempo hubo altibajos y también el ingrediente principal de 'La isla de las tentaciones': los cuernos. Se había producido «algún que otro desliz» por parte de ella, que iba a la isla a intentar «reavivar» la ilusión por la relación.

Lo único que ha reavivado es la cornamenta de Jesús. No es que actúe con Isaac, 'El Lobo', como si fuese su pareja; es que actúa como si fuese su novio.

Jesús mira a Marina a la llegada de ésta a la hoguera final - Telecinco

Se da por hecho que lo suyo ha terminado. El asunto es saber si Jesús practicará el 'edredoning' con Lara, al igual que Marina lo hizo con Isaac. «Si lo ha hecho, lo entendería», afirma su todavía novia, que en la hoguera de chicas mostró su sorpresa por el hecho de que Jesús estuviese ahora centrado en una tentadora diferente a Stefany. «Ahora resulta que le gusta la rubia, la de Raúl», juzgó. En efecto, la tal Lara había tonteado con el novio de Claudia. Pero ahora se ha arrimado más al sevillano, si bien por ahora entre ellos solo ha habido un «mamoneo intenso», en palabras poco sutiles del muchacho«.

Jesús, de 'mamoneo' con Lara - Telecinco

Marina está convencida de que su novio no traspasará esa frontera, y sigue insinuando que el sexo –al menos el bueno– le resulta un tanto ajeno. «Yo he tenido un niño al lado», dejó caer a la vuelta de la fogata de novias. José María, el chaval que en teoría defiende a Jesús en el debate de los lunes, no estuvo muy afortunado cuando anoche se planteó esta cuestión. «Con los nervios», antes de ir a la isla, «perdió peso, las ganas de comer y apetito sexual», reveló sobre su 'defendido'. Con amigos así, quién quiere enemigos.

Anoche se avanzó el inicio de la hoguera final. Arranca así:

Marina: ¿No me vas a dar un abrazo?

Jesús: No.

Marina: Bien empezamos.

Y mal van a acabar.

Claudia y Raúl: ella ha cambiado

Cuando empezaron lo suyo acordaron tener una relación abierta. Pero pronto ella se cansó y lo quiso en exclusiva. Él se resistió, pero al final aceptó. En 'La isla de las tentaciones 3' han sometido su relación a una prueba de resistencia. Él se ha pasado los días y las noches llorando por Claudia. Ella se ha dejado querer por Toni.

Si hubiese que apostar por una pareja con futuro de esta edición, sería la de estos dos canarios. Pero todo puede ocurrir. En el avance los vemos muy sonrientes antes del reencuentro. Pero las palabras de ella al regreso de la última hoguera de chicas siembran la duda: «Tengo claro que lo amo [a Raúl], lo que no tengo tan claro es lo que es bueno para mí. Lo que he visto estos días, mas lo que he visto hoy... recordando mi vida fuera es como... Aquí estoy aprendiendo a saber lo que quiero, estoy aprendiendo a cómo lograrlo, y ahora iré a por ello a muerte», anunció.

Claudia llega sonriente a la hoguera final - Telecinco

Lara y Hugo: en el alambre

Cuatro años de relación, y hasta cinco rupturas. Con ese bagaje llegaron a la isla estos dos gallegos.

De entrada, lo suyo parece que va a continuar: «Me gustaría que a día de hoy sintiese lo mismo que al entrar. Pero me gustaría que en vez de tanto hablar lo demuestre», afirmó ayer a pocas horas de la hoguera en la que se verán las caras. «Me gustaría arreglarlo, si es posible», avanza él. El muchacho tenía un miedo antes de llegar a la Dominicana.

Lara, novia de Hugo - Telecinco

Lara: Ante de venir le dada miedo... Me decía que a lo mejor le hacía un Susana.

Sandra Barneda: ¿Qué es «hacer un Susana»?

Lara: Pues darte cuenta de que la persona con la que estás no es realmente con la que quieres estar, y no seguir con esa persona...

Se refería, claro, a la Susana que en la primera edición de 'La isla e las tentaciones' dio la campanada cuando anunció que se iba de la isla sin Gonzalo, hasta entonces su novio.

No descartemos que Lara se marque un Susana. Algún motivo le ha dado él. «Contigo el tiempo pasa muy rápido«, le dijo el muchacho a una tal Mari, que hasta ahora solo había aparecido como 'extra' en los planos generales. «No sabía de su existencia», reflexionó la novia del gallego cuando escuchó esa revelación sobre el fugaz paso del tiempo en la última fogata de novias. La muchacha tentadora tiene 29 años y se presenta como «modelo internacional».

Estas declaraciones de Hugo desconcertaron a Lara. Y más desconcertada que hubiese quedado si le llegan a pasar esas otras imágenes en las que su novio argumenta que si le dan a elegir entre su novia y su cabra no sabría decir a quién de las dos quiere más.