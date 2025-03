'La isla de las tentaciones' pasa del 'Lobo' a la cabra

Esperábamos a 'El Lobo' , pero apareció una cabra. El noveno capítulo de 'La isla de las tentaciones' fue un 'coitus interruptus' , en el que Telecinco fue un poco velutina y nos dejó con la miel en los labios, o sea, sin ver el anunciado careo entre Jesús e Isaac . El episodio de anoche pasará también a la intrahistoria del programa como aquel en el que Telecinco aplicó la autocensura, de urgencia, en la sala de montaje .

Jesús y Marina: esperando por 'El Lobo'

Entre Marina y 'El Lobo' había una tensión sexual no resuelta. Una vez solventada, hace ya algunos capítulos , ¿qué ha ocurrido? Pues lo inesperado, porque 'La isla de las tentaciones' no es 'Su media naranja' . Lo inesperado es el amor. Y eso es lo que ha ocurrido entre la que llegó como novia de Jesús y el tentador que la acechó desde que plantó sus chancletas en Villa Montaña .

Isaac: Te quiero tanto.

Marina: Y yo a ti.

Ella siente que este amor es para siempre. Que 'La isla de las tentaciones' es 'Su media naranja': «Es perfecto como pareja. Parece que han moldeado a la persona ideal para estar conmigo», analizó Marina de Isaac , más conocido como 'El Lobo' .

Mientras estos dos acercan ya hasta sus corazones, Jesús –aún novio de Marina – y Stefany –su tentadora habitual– se alejan. «No me he dejado llevar del todo con Stefany porque tampoco la conozco tanto», se excusó el muchacho. Lo dijo como si conocer a alguien poco fuese un impedimento para «dejarse llevar» y, visto lo visto en la isla, sabemos que no es así. Después fue más sincero: «Yo necesito algo más vivo».

Stefany sabe que Jesús está deshojando la margarita Telecinco

O sea, que Stefany es algo paradita. Una sosainas. Ella se está dando cuenta: «No está fluyendo todo como antes», admite. Jesús, quien despechado por los cuernos de Marina se arrojó a sus tentadores brazos, empieza a tontear más de la cuenta con Lara . Y esta joven está abierta al flirteo, vaya si lo está: «Llevo desde marzo sin tener relaciones sexuales. Necesito my Satisfyer», le espetó a Jesús , que asumiría con gusto el papel de consolador.

El papel que a Jesús nunca le habría gustado asumir es el de cornudo. Y mucho menos el de cornudo y apaleado. Pues bien: le han tocado los dos. Así se sintió cuando 'El Lobo' se plantó ante los cuatro novios, como parte de 'La hoguera de los solteros' , una novedad que la organización se ha sacado de la manga y que, visto el cruel resultado, tendrá sin duda continuidad en futuras ediciones.

El cara a cara entre Jesús y 'El Lobo' era el momento más esperado de la noche, pero Telecinco se marcó un 'Pasapalabra' : cortó el capítulo justó cuando Isaac compareció a pecho descubierto ante el aún novio de Marina , reservando el 'tomate' para hoy, día de la gala fetén.

Sí vimos el Marina versus Stefany , combate verbal que quizá haga cambiar de opinión a Jesús sobre la segunda. Y es que la tentadora hizo un juicio sumarísimo a Marina en 'La hoguera de solteras'. Lo más amable que le dijo fue que carecía de valores. «Le estoy dando el cariño que a él le faltaba» , presumió en contraposición. El problema, como decía el clásico, es que un corazón roto solo reparte pedazos. Y Jesús tiene el corazón roto. Por Marina .

Yo: "Hoy solo me como un trocito de chocolate"

Mi estómago:#LaIslaDeLasTentaciones10 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/87FraEWjHq — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 17, 2021

Diego y Lola: señora, pero no en la cama

Diego ha desconectado de Lola , que era su pareja al llegar a la isla. ¿Podríamos decir entonces que está en modo soltero? Pues no. Porque se ha puesto en modo novio con Carla .

«Estoy genial con Diego . Está fluyendo todo», acredita la tal Carla , que es larga como un día sin pan. Y hacemos este apunte culinario porque Diego nos lo puso a huevo cuando hizo esta reflexión 'arzakiana' en voz alta: «Antes de estar aquí estaba comiendo jamón york y ahora estoy comiendo jamón ibérico de bellota ». Se veía venir el «edredoning», pero la cosa se quedó en «cucharita», según las propias palabras de la tentadora. «Sigo teniendo una atracción física, y amorosa, por así decirlo, con Carla», acreditó, por su parte, Diego .

Diego: "Yo antes de entrar aquí comía jamón york. Ahora como jamón ibérico de bellota" #LaIslaDeLasTentaciones10 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/vz2aZk8OP7 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 17, 2021

Mientras tanto, en Villa Playa , Lola se deshacía definitivamente de Simone , el italiano con el que conectó desde el primer minuto . «Ha sido esencial, y nunca me olvidaré de ti», le dijo ella a modo de despedida, pues las cuatro novias ( recuerden que Lucía ya se ha ido con los cuernos a otra parte ) decidieron que fuese uno de los dos tentadores que tenían que abandonar la isla antes de tiempo.

Después supimos que fue una iniciativa de la propia Lola , según dijo para que Simone dejase de andar como alma en pena por el casoplón al verla intimar con Carlos , ayer enmudecido en el montaje .

Volviendo de la realidad ( la detención del sevillano en el día de ayer ) a la ficción (o sea, a la isla), podemos decir que el italiano se marchó a la francesa: «Lola es un poco una niña» , hirió Simone en la despedida. Y es que no fue una buena jornada para Lola . A la luz del sol aguantó la puñalada del italiano. A la luz de la luna llegaron las pullas de Carla en 'La hoguera de las solteras'.

El cara a cara entre la aún novia de Diego y la pretendiente tuvo grandes momentos. Pero sin duda el mejor fue aquel en el que Lola se refirió a ella misma como una «señora», lo que descolocó a su 'rival'.

Carla: ¿Una señora?

Lola: Que no lo sea en la cama es otra cosa . Pero aquí, sí.

La respuesta ascendió directamente al 'top 5' de la edición.

Carla, a Lola: "En menos de 24 horas estabas en la cama haciendo la mitad del kamasutra con otro chico" #LaIslaDeLasTentaciones10 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/O6mhJnOLkp — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 17, 2021

Carla abroncó a Lola por haberse «dejado llevar». Dejado llevar hasta la cama y más allá. Que lo que le hizo a Diego está fatal, que no tiene corazón, que «bla, bla, bla». «Gracias por tu lección de vida. La voy a meter en el cajón de las cosas que me importan una mier..», respondió «La señora», quien no es la única que tiene mala opinión de Carla . «Es una tía súper aburrida», piensa Hugo , que entiende que lo de Diego y su tentadora solo tiene una explicación: la física.

Claudia y Raúl: Tony siembra cizaña

Tony hizo un aparte con Claudia . Bajo las palmeras y la luz de la luna.

Tony: Si en algún momento fuera no tienes pareja, ¿pensarías en mí?

Claudia: Sí.

«Las palabras mienten pero los ojos no», sentenció el muchacho. Lo decía por él.

Claudia y Tony, en la piscina Telecinco

Porque, en el caso de ella, las palabras y los ojos son materia reservada para su novio: «Esto ya se hace largo. Tengo muchas ganas de abrazarlo», dijo de su rica salsa canaria.

En Villa Playa , donde los chicos, Raúl cogió una concha y rotuló sobre ella su nombre y el de su novia. No se trata de un gesto muy maduro para un hombre de su edad (28), pero ya sabemos que en la isla, como ocurría en la casa de 'Gran Hermano' , todo se magnifica. Si esto dura unas semanas más, se podría completar la regresión a la infancia de Raúl , que acabaría haciendo castillos de arena, enterrando a sus compis hasta la cintura y saltando olas en la orilla tras dar cuenta de un bocata de Nocilla , qué merendilla.

Aún a distancia, el amor entre Claudia y Raúl es tan sólido que ni Lara lo pudo derribar en 'La hoguera de solteras'. Esta muchacha quiso hacer saltar las chispas entre la pareja canaria. «Tenía ganas de conocer a la chica que se lo está haciendo pasar tan mal a Raúl», espetó según se plantó frente a Claudia . Cuando vio que la novia no entraba al trapo como un Miura , fue rebajando el tono. Y acabó siendo sincera y dibujando una sonrisa en el rostro de la moza:

Claudia: ¿Crees que [Raúl] se irá conmigo en la última hoguera?

Lara: Sí.

Menos sincero fue Tony en 'La hoguera de solteros'.

Raúl: ¿Me echa [Claudia] de menos?

Tony: No.

Poner nervioso a Raúl para ver si comete el error de «cornear» a Claudia fue su rastrera táctica. No creemos que triunfe. Creemos que triunfará, como en aquella de Disney, el amor verdadero.

Lara y Hugo: como una cabra

Que Lara y Hugo iban a salir juntos de la isla, y que iban a ser felices y comer percebes, estaba más cantado que lo último de C. Tangana .

Estaba. Porque tras el episodio de ayer no ponemos la mano en el fuego porque podemos acabar como Rosito . Y si podemos acabar así es por dos motivos: por la cizaña sembrada por Susan y porque –sorpresa, sorpresa– descubrimos la cara B de Hugo .

El gallego tiene 'morriña' de su novia, y ha llorado su ausencia en todas las esquinas de Villa Playa . Ésa es la verdad. Pero el guionista de Susan optó por hacerla mentir en 'La hoguera de solteras' . De entrada, la tentadora insinuó que entre ella y Hugo hay algo más de lo que en realidad existe. «Veo un chico increíble con unos sentimientos muy bonitos, y compagina bastante conmigo», dejó caer. Pero lo peor vino después.

Lara: ¿Crees que Hugo está enamorado de mí?

Susan: No.

Lara: Dale un besito a Hugo de mi parte.

Ese «no» es mentira. Porque es obvio que Hugo está enamorado de Lara . Otra cosa es que también lo esté de una cabra. Sí, de una cabra. Esta revelación la supimos gracias a Rubén , aquel que corneó a Christofer en la primera edición y que en la actual aspiraba al doblete seduciendo a Lara . No lo ha logrado, y desde entonces se dedica a dar consejos de padre a las hijas descarriadas de la isla. Y también a los hijos, como hizo ayer en 'La hoguera de solteros' .

Rubén: Lo que me ha contado es que te preocupas más por la cabra que por ella.

Hugo: Sí, también es verdad eso... Yo, cuando me preguntan a a quién quiero más, a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder a eso.

Yo no me voy a mojar a la hora de decir si quiero más a mi novia o a mi cabra Hugo

Después dio explicaciones a cámara y lo empeoró: «Con mi cabra llevo siete años y obviamente estaba antes de Lara . Yo no me voy a mojar a la hora de decir si quiero más a mi novia o a mi cabra. Creo que podemos ser felices todos».

Para rematarlo, dejó otra frase que nos dejó ver su lado oscuro: «Me flipa que mi novia sea celosa».