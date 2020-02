Actualizado 14/02/2020 a las 11:28

En el reencuentro de las parejas de «La isla de las tentaciones» faltó uno de los protagonistas de los líos en República Dominicana: Gonzalo. Se intuía que el exconcursante de «Gran Hermano» no querría volver a ver a su exnovia, Susana, tras el plantón de ella en la isla. En lugar de acudir al programa, Gonzalo estuvo presente por carta: «No me quedan fuerzas después de todo lo que ha pasado», comenzó diciendo el joven. Para los no iniciados, merece la pena recordar que los siete años de relación entre Susana y Gonzalo terminaron en la última hoguera de confrontación del programa, en la que Susana afirmó haberse dado cuenta de que ya no quería a su pareja. Un «no eres tú, soy yo», ante casi cuatro millones de espectadores que dejó a Gonzalo completamente hundido.

Susana tuvo que leer en voz alta la misiva de Gonzalo: «Estos meses me han desgastado como si fuesen años. Te he perdido y todavía me machaco intentando comprender el porqué. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de los pequeños detalles. Haber estado hoy allí solo hubiera supuesto más dolor», escribía el chico. «Con la luz de los focos nació una bonita historia de amor que se apagó en las brasas de la última hoguera. Una parte de mí se quedó allí con ella», concluía la carta de Gonzalo.

«No tenemos relación»

Pese a las palabras de dolor de su ex, Susana seguía segura de su decisión de permanecer sola y pensar más en ella. «Me estoy dedicando el tiempo que me merecía», afirmó. No han sido fáciles estos seis meses tampoco para la ganadora de «Gran Hermano». Como comentó en su entrevista con Mónica Naranjo, la salida de la casa familiar había sido de lo más traumática y, tras la ruptura, intercambió varios mensajes con Gonzalo, «unos muy bonitos y otros no tanto». Tras comprobar que la relación vía WhatsApp tampoco tenía sentido, Susana finiquitó también esta vía de comunicación. «No tenemos relación», concluyó.

Sin final feliz para Gonzalo, pero sí para Susana, «La isla de las tentaciones» ha sido todo un aprendizaje para ambos jóvenes. «No entiendo cómo has podido recoger seis años de nuestra vida en una maleta. No sé por qué a día de hoy no has tenido el valor de darme una mera explicación. Yo la necesitaba». Parece que, pese al malestar de Gonzalo, Susana tiene muy claro que seguirá con su independencia. Quién sabe si uno de los dos, ya solteros, acaba en un trono de «Mujeres y Hombres y Viceversa».