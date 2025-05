«La isla de las tentaciones»: las parejas se desmoronan

«La isla de las tentaciones» se ha convertido en el último pecado del espectador medio. Ese que asegura ser más de documentales que de tertulias de corazón, pero que aun así se ha terminado enganchando al último «reality» de la factoría Mediaset. El programa presentado por Mónica Naranjo llegó a la cadena para entretener a sus millonarias masas a la espera del estreno de «El tiempo de descuento» y para ejercer como antesala de «Supervivientes 2020» , el programa estrella de la compañía para este primer trimestre del año –y parte del segundo–.

El planteamiento parecía fácil: cinco parejas viajan a una paradisíaca estancia de República Dominicana, donde estarán «tentados» (de ahí el nombre del programa) por unos cuantos exuberantes solteros y solteras, que han cruzado el charco para disfrutar de unas vacaciones de súper-lujo pagadas. Eso sí, con un único objetivo: poner a prueba las relaciones sentimentales de los dúos. Pero el formato, que apenas lleva una semana en antena, tiene ya más tramas abiertas que «Sálvame» durante la emisión un «GH VIP».

De momento, la que parece haberse hecho con más adeptos es la protagonizada por Fani , la primera en caer en la tentación. La joven no dudó en definirse a sí misma como «híper celosa» y, junto a su pareja, aseguró que viajaban hasta «Las islas de las tentaciones» para que Christofer «le demostrara que no tenía nada de qué preocuparse». Sin embargo, la que parece que ha puesto a prueba el amor de su pareja ha sido ella. Fani tuvo una primera cita de lo más fogosa con su «tentador», Rubén, un antiguo conocido de «Mujeres y hombres y viceversa». Juntos compartieron más de un chapuzón en la playa y alguno que otro en la piscina. «No me gusta los bikinis que lleva», espetó Christofer. «¿Pero quién se los ha comprado?», preguntó Mónica Naranjo. «Se los he elegido yo», respondió el concursante.

Las imágenes que «La isla de las tentaciones» mostraron este martes iban aún más allá. Christofer no supo gestionar la rabia que sintió al ver como su chica se acercaba a otro. «No puedo seguir viendo esto», dijo antes de entregar la tablet a Mónica Naranjo. Pese a esto, sus sentimientos parecían ser más fuertes (al menos hasta el tercer encuentro con Mónica Naranjo). «Independientemente de la rabia que tengo y el miedo a perderla, no dejo de quererla», aseguró a uno de sus compañeros de «reality».

Durante la segunda hoguera, Christofer tuvo que ver (esta vez en privado) cómo Fani tonteaba con Rubén cada vez más y más. Su novia no paraba de coquetear con su «tentador», pero fue un comentario de Rubén el que desató su ira esta vez. «Me gusta verte reír, independientemente de que me atraigas o no. Porque es una cosa que tú necesitabas», dijo. El concursante no tuvo siquiera tiempo de escuchar la versión de su pareja.

Cuando Fani se enfrentó a las imágenes de Christofer, su actitud cambió. «Aunque me he dejado llevar con Rubén, pero yo quiero seguir con Christofer. Le quiero y no le quiero perder», confesó. La joven no puede negar que tiene sentimientos por su «tentador», pero ha intentado justificarlos: «Estaba obsesionada con los celos y la confianza. Convencida de que tenía que pensar en Christofer y solo en él, y que él ya pensaría en mí. Pero eso ha cambiado. Ahora yo pienso en mí ».

De momento, no hemos visto qué ocurre durante la noche que decidieron compartir Fani y Rubén. El equipo de «La isla de las tenciones» sigue guardando silencio. Lo cierto es que la reacción de Christofer, quien no duda en arrancarse el micrófono y en salir corriendo hacia el otro lado de la isla en busca de Fani, no augura nada bueno.

«Cada vez es más difícil»

Pero no fue el único que tuvo que enfrentarse a imágenes comprometidas durante la segunda hoguera de «La isla de las tentaciones» . Ismael demostró que casi ha dado por perdida su relación con Andrea después de ver el comportamiento de ella (beso incluido) con Óscar. El concursante se tomó la revancha por su cuenta al tener una cita más que movida con Andreina. «Esto lo está haciendo porque ha visto mi cita y se ha picado», dijo Andrea.

Gonzalo fue otro de los que más dudas mostró. «En el corazón la tengo muy presente, pero mi cabeza no para de dar vueltas», aseguró. Pese a que Susana escogió a Lewis para su primera cita y se divirtió con él, el ex gran hermano se quedó mucho más tranquilo al ver que su pareja le seguía teniendo presente. «Le habla de mí», dijo ilusionado. Por su parte, Susana se mostró cauta después de ver como su chico reaccionaba a una cita improvisada en la terraza por una de sus «tentadoras». «Siempre ha dicho que estas cosas le parecen una tontería. Lo está haciendo por quedar bien con ella», respondió.

Entre las parejas de «La isla de las tentaciones» , la formada por José y Adelina parece ser la que continúa más unida. «Le veo muy descuidado. Nunca ha tenido esa barba», apuntó la chica, preocupada por que su novio no termine de adaptarse a la isla. Aunque Álex también ha dejado claro que «por muchas chicas que conozca» no cambiarán los sentimientos hacia Fiama. «Quiero estar con ella», dijo en el jacuzzi.

Más citas

El tiempo pasa en la República Dominicana, donde llegó el momento de celebrar una nueva ronda de citas , empezando por la casa más divertida, la de las chicas. Andrea volvió a elegir a Óscar, quien no dudó en confesar que se está «pillando» por ella. «Para mí, él es un pilar muy importante dentro de la casa», dijo la novia de Ismael. Susana, Fiama y Fani también repitieron «tentador». La única que modifico de soltero fue Adelina, quien pasó de Julián para poder pasar un rato a solas con Jusseth para que este pudiera enseñarle a desfilar.

Los chicos tuvieron que hacer sus elecciones también. Ismael sorprendió a todos al darle una oportunidad a Mimi. «Me molestó que la escogiera, pero tengo que ver si él quiere estar conmigo. Si es así, sabré esperar», dijo Andreina, la primera cita del concursante. Gonzalo decidió repetir con Katherina. Álex también lo tuvo muy claro: escogió de nuevo a Jenny. Christofer hizo un esfuerzo por sonreír. «Ahora mismo necesito un poco de alegría, y eso es lo que me transmite Geniris», dijo. José, por su parte, sorprendió al dar una oportunidad a Casandra.

Algunas citas fueron mejor que otras, pero casi todas cumplieron su función: hacer olvidar a los protagonistas que sus parejas estaban en la otra punta de la isla teniendo otras citas. Todas menos la de Christofer. La pobre Geniris perdió su sonrisa al ver como su pareja se martirizaba por el comportamiento de su pareja. Pero parece que no va a ser el único de Villa Playa que termine llorando si las chicas continúan con la actitud que han mostrado hasta ahora.