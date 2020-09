«La isla de las tentaciones 2»: la primera semana de celos, dudas y discusiones

L. L. A. Actualizado: 30/09/2020 21:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«La isla de las tentaciones», en apenas una semana, tiene más tramas abiertas que «Juego de Tronos» en su temporada final. El reality show de Mediaset, ese que se nutre de antiguos tronistas y busca nuevos personajes, incluso ha recurrido a la edición anterior para completar su redondo casting. Pero, como diría Jack el destripador, hay que ir por partes. Anoche, martes, se celebró el primer debate, donde se emitió el tenso (y no tan esperado como promocionado) reencuentro entre Fani Carbajo -«¡Estefaníaaa!»- y su tentación consumada, Rubén Sánchez. Lo único reseñable de esta aproximación fue un corte que esta recibió cuando intentaba criticar el comportamiento de Tom.

En apenas nueve meses Fani ha pasado de ser una anónima señalada por caer en la tentación a un rostro habitual de Mediaset. Ha participado en dos realities, «Supervivientes» y «La casa fuerte», y se ha dejado caer por diferentes platós, como el de «Sálvame» y «Viva la vida». Además, es la única que conserva su pareja, Christofer, tras su paso por «La isla de las tentaciones». Pero hay candidatas y candidatos a relevarle entre los nuevos concursantes, aunque no hay que pasar por alto que Andrea y su tentación Óscar, con quien se fue del reality, han reaparecido en calidad de tentadores.

Melyssa y Tom

Esta pareja recuerda a la compuesta por Álex y Fiama. Al igual que ellos, se conocieron en «Mujeres y hombres y viceversa». Esta vez, ella era tronista y él pretendiente. Tras su paso por el programa, decidieron comenzar una relación sentimental que no ha sido tan idílica como quisieron hacer ver en sus redes sociales. Pese a la conexión que existe entre ambos, uno de ellos ha arriesgado más en esa relación. Melyssa «lo dejó todo», según apuntó su propia madre en el debate, para irse a Marrakech con él. «Él puede tener la vida resuelta, pero se ha portado muy mal con mi hija. Le decía que si tenía que salir en tacones, lo que tenía que hacer... Lo que quería era una mujer florero», confesó.

Al parecer, la idea de ir a «la isla» fue de Tom, quien lo puso como requisito para recuperar la relación que se había dado un tiempo tras la «huida» de Melyssa de Marrakech. Sin embargo, hay quien cree que Tom lo único que quería era vivir la experiencia. Durante las presentaciones de parejas y tentadores, se descubrió que él conocía a dos de las chicas. A una de ellas se la ha relacionado con Omar Montes, la otra confesó que se había besado en una discoteca.

Melyssa vive atormentada por lo que pueda hacer Tom, mientras que él ya ha invitado ¿de broma? a dos solteras a su cama. El requisito para entrar: no llevar ropa. De hecho, tras su hoguera, donde vio a su novio besar a una de las solteras en la nariz, se quitó los zapatos y salió corriendo. Era un juego pero a su novia no se lo pareció ya que se fue entre gritos de la hoguera. «Cada vez que cerraba los ojos, lo veía con ellas», confesó. Ese fue solo el principio de un tenso desenlace, que se verá esta noche (Telecinco, 22.00). Melyssa protagoniza el «¡Estefaníaaa!» de la edición al plantarse en Villa Montaña para hablar cara a cara con su chico. «¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado! He visto todo. Nunca más me vas a ver en tu vida», grita.

Marta y Lester

Son la pareja más longeva de la edición con una relación de once años. Marta sabe cómo funciona el mundo de los realities ya que participó en «GH 16». Puede que por esto haya querido poner a prueba su amor con Lester y volver a ponerse, de paso, delante de las cámaras. La canaria ha reconocido en varias ocasiones, en esta única semana, que su relación estaba atravesando un mal momento, incluso le confesó a Kevin, uno de los solteros, que no tiene claros sus sentimientos.

«¿Estás enamorada?», le preguntó él. «No lo sé», respondió ella. «Si él lo deja contigo a ver si tiene cojo*** de encontrar a otra igual. Cuando pasen los seis meses y eso se va a arrepentir. Eres una tía divertida, extravagante... Me da un coraje que no te lo crees ni tú. Tú vales mucho», añadía el soltero, que ya ha mostrado su interés en ella.

La ex gran hermana tiene dudas y aún no ha visto las imágenes que Sandra tiene para ella. Lester, al igual que el resto de los chicos, ha participado en juegos erotifestivos con las solteras y se ha dejado llevar un poquito con Andrea, la reincidente de «La isla de las tentaciones». «No tienes ni idea, Sandra, de todo lo que me ha hecho. Hace tiempo que no me hace feliz. Hace mucho tiempo que no me hace feliz», dirá a la presentadora después de ver las imágenes.

Melodie y Cristian

Melodie y Cristian forman una de las parejas anónimas del programa, y cuentan con un inicio cuanto menos peculiar. Se conocieron porque ella era la novia del mejor amigo de Cristian y él era la pareja de la mejor amiga de Melodie. Sin embargo, el amor surgió entre ambos y decidieron dejarlo todo para iniciar un camino juntos. Antes de entrar al programa llevaban nueve años juntos.

Melodie también ha abierto su corazón en «La isla de las tentaciones». Ha confesado todo lo que le impide avanzar en su relación con Cristian. Los celos y la desconfianza son los principales motivos. Ya había contado en su presentación que cree que Cristian le había sido infiel con su ex.

«¿Pero y, ?por qué no puedo casarme con él ni tomar decisiones ni nada?», reflexionaba junto a sus compañeras en Villa Playa. Entonces Melodie confesó que no cree que Cristian sea el hombre que se ajuste a lo que ella busca. «Yo lo que quiero en mi vida es como las madres que te quieren y sabes que buscan lo mejor para ti, que te dicen que todo es por tu bien... Eso es lo que yo quiero en un hombre. Y yo estoy con uno que me ha mentido, me ha engañado, que me ha visto llorando y que me ha seguido engañando», contestó.

Mayka y Pablo

Cuando se conocieron, Pablo no deseaba iniciar una relación seria mientras que Mayka sí. Él continuó teniendo citas con otras chicas. «Empezamos a quedar y fui yo la que lo intenté enamorar porque él no quería nada. Llegué a un acuerdo con Pablo al principio, de que los dos nos íbamos a respetar, pero él hizo lo que le dio la gana», relató Mayka en la presentación de la pareja.

Pablo aseguraba que cortó con todo aquello que a ella le hacía daño. Pese a eso, Mayka no acaba de superar los celos para lograr construir una relación basada en la plena confianza. «Cuando Mayka me ve pinchando muchas veces se pone celosa porque sí es verdad que hay chicas que se acercan con otras intenciones», apuntaba el dj. Incluso ambos aseguran que no perdonarían una infidelidad. Sin embargo, hay quien piensa que Pablo está esperando su momento. «No se ha visto en otra mejor», dijo Suso durante el debate.

Ángel e Inma

Son la quinta pareja y son anónimos. Lo más destacable pueden ser los cinco años que ella le lleva a él, o que Inma es influencer, o que sean el tema de conversación del pueblo donde viven, Montequinto. También hablan de celos, los de ella. «Sus ataques de celos son descontrolados», aseguró este opositor a guardia civil. «Se pone a chillar y no lo puede controlar. Ella es así», añadió.

La pareja ha protagonizado también la muestra de que el programa también pone de su parte cuando se trata de generar conflicto. «La isla de las tentaciones» mostró a Ángel supuestamente desinhibido durante una noche de fiesta. Después de una semana, solo consiguió un breve acercamiento del joven a una de las chicas para decirle algo al oído. Tras ver las imágenes, Inma dijo: «No me hace ningún tipo de gracia que esté cuchicheando con una tía, lo he visto demasiado cercano. No lo entiendo, soy celosa y a mí no me hace gracia ver esto».