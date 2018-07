«La isla del héroe», un concurso para dar la vuelta al mundo

Actualizado 05/07/2018 a las 14:29

Diversión, desafíos, habilidad y conocimientos culturales son los cuatro pilares en los que se sustenta «La isla del héroe», nuevo concurso que Mediaset graba en el embalse del Burguillo (Ávila). ABC asistió a una jornada de trabajo y habló con su presentadora, Eva Rojas. Lucky Road Productions produce el espacio, que se emitirá en el canal Boing. En el mismo escenario natural se graba también la versión italiana del programa, con su propia presentadora y otros niños.

«Es un formato innovador, dentro de los programas para niños», asegura la conductora del concurso. Doce chavales de entre 8 y 12 años competirán entre sí con un gran premio como recompensa: una vuelta al mundo para ellos y su familia. Para conseguirlo, los concursantes tendrán que llegar al límite de sus fuerzas y su inteligencia.

Eva Rojas comenta que «los niños trabajan valores como el trabajo en equipo y el compañerismo», combinados con la estrategia «en un ambiente plagado de sorpresas, diversión y aventuras». Cuando el programa esté en emisión, en otoño, los aspirantes superarán diferentes pruebas para demostrar que cuentan con las cualidades de un verdadero héroe.

El gran reto «será permanecer en la isla hasta el último programa, al que solo llegarán tres de ellos», cuenta la presentadora. En cada entrega del formato de Mediaset, los participantes tendrán como objetivo conseguir su insignia, «una especie de pasaporte para continuar en la isla».

Rojas está encantada con los jóvenes participantes: «Está siendo una experiencia maravillosamente gratificante. Me encanta su visión de la vida. No tienen maldad. Me están enseñando entre otras cosas a gestionar la alegría. Ojala los adultos fuéramos como ellos... algo mejor nos iría».