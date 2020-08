Isabel San Sebastián recuerda a Ramón Espinar el acoso que ella sufrió en Telemadrid: «Tú incitabas» Ambos han coincidido en el plató de «El programa del verano», el matinal de Telecinco, para hablar sobre la actualidad informativa

Play TV Madrid Actualizado: 19/08/2020 16:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isabel San Sebastián le ha recordado esta mañana a Ramón Espinar en «El programa del verano» (Telecinco) que años atrás el político de Podemos incitó mediante Twitter a que los trabajadores de Telemadrid le «montaran pollos» a ella y a su compañero Hermann Tertsch cuando ambos eran presentadores en la televisión autonómica.

Espinar estaba opinando sobre las interrumpidas vacaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero en Asturias por amenazas y pintadas, cuando San Sebastián le recordó dicho momento: «Ramón, tú incitabas a los trabajadores de Telemadrid a montarme a mí pollos en la cafetería a través de un tuit; a mí y a Hermann Tertsch».

—Y ahora no lo haría.

—Bien, pero lo hiciste.

—Uno tiene derecho a aprender y ahora no lo haría. Entre que te monten un pollo en la cafetería de Telemadrid sus trabajadores y que te lo monten en tu casa durante meses hay una diferencia que tú entiendes perfectamente.

El programa del verano Más información

La periodista condenó el acoso hacia Iglesias y Montero («Siempre que ha habido acosos a los políticos los he condenado, fueran del color que fueran») para después retomar el tema de Telemadrid. «Tú incitabas a la gente a través de Twitter a montarnos pollos a Hermann Tertsch y a mí en Telemadrid; nos montaron muchos en la cafetería, en nuestro lugar de trabajo. No era algo puntual. ¿Te arrepientes? Te lo agradezco, pero quien introdujo el concepto de "acosar a gente" en España fue Podemos y lo llamaba "jarabe democrático" y lo sufrió mucha gente de la derecha», le dijo.

Espinar matizó que dicha expresión era de Pablo Iglesias «cuando no existía Podemos», pero reconoció que le parecía muy bien que los trabajadores protestaran contra ambos presentadores: «En aquel momento el papel que ella y Hermann jugaban en Telemadrid a mí no me gustaba nada».

«Acosaran, escrachear... Llámalo como quieras. No criticaran», le corrigió Isabel San Sebastián.