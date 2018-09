Actualizado 24/09/2018 a las 19:06

Hace apenas unas semanas vimos algo inédito hasta ahora: a Isabel Pantoja entrando en directo en «Sálvame» para hablar acerca de su hija Isa Pantoja, Chabelita, y lo hizo con unas declaraciones que conquistaron a los colaboradores del programa diario de Mediaset. «A mí me estás ganando poco a poco», le aseguró Mila Ximénez, tertuliana del espacio que conduce Jorge Javier Vázquez.

Isabel Pantoja entró en «Sálvame» hace más de una semana para crear una polémica que continúa a día de hoy. En su intervención telefónica, la tonadillera aseguraba que «en “GH VIP”, al menos (mi hija) no estará por las calles de noche». Sin embargo, Pantoja ha asegurado ahora que se malinterpretaron sus palabras. «Prefiero verla ahí porque sé que está bien cuidada, lo está pasando bien y creo que le van a enseñar mucho. Se va a quitar un poco de la cabeza muchas cosas y creo que se va a hacer más mujer dentro de la casa. Pero eso es lo que yo me imagino yo como mi madre, que quizá eso no sea así», aclaró este lunes, en su nueva llamada al programa de «Sálvame».

«Para que yo no sepa a qué hora vuelve, prefiero que esté ahí. Eso fue lo que yo quise decir. Yo me acuesto pensando en mi hija y me levanto pensando en ella. Le mandaba mensajes para ver cómo estaba ella y su niño desde que ella salió de mi casa», añadió. Sin embargo, Isabel Pantoja ha decidido no seguir la actuación de su hija en «GH VIP». «No estoy viendo el programa. En el móvil puedo seguirla, pero en mi casa no. Sé que ella no es conflictiva conviviendo así que estoy tranquila», comentó.

Pero está claro que, aunque no esté entre los espectadores del reality, sí que apoya a Chabelita en todo. «Le he dicho que si se tiene que ir pues se tendrá que ir. Pero no me gustaría que saliera tan pronto», comentó. La tonadillera también ha confesado que no vota para que su hija permanezca en la casa. «No hace falta. Hay muchísima gente que la quiere y tiene muchos seguidores», añadió.

Conflictiva intervención

La primera llamada de Isabel Pantoja a «Sálvame» dio mucho de qué hablar. Incluso la joven llegó a saber de ella dentro de la casa de «GH VIP». «No tengo ningún miedo de que mi hija escuche esa llamada. Mi entrevista se la pongo yo en mi casa. No hace falta que se la pongáis vosotros», aclaró ante las insinuaciones de Kiko Hernández, que asegura que el público quiere que Chabelita salga de la casa para poder escucharla.

Isabel Pantoja ha vuelto a demostrar que es una madre coraje donde las haya: «A mí dadme la caña que queráis. Me da igual. Pero cuando me tocáis a mis niños, pues no». Incluso tuvo palabras de aliento para su sobrina Anabel Pantoja. «Lo único que quiero es que tú no me llores. Eso es un show y tenéis que seguir el show y tenéis que tener una mano izquierda y una derecha para seguirle el rollo».

Acudirá a recoger a su hija, pero no al plató

Isabel Pantoja también se ha querido manifestar sobre la visita de Omar Montes a su hija en «Gran Hermano VIP», donde disfrutará de una hora a solas para poner en claro el estado de su relación sentimental. Pero a la tonadillera ese hombre no le convence. «A mi no me gusta para mi hija. No se si es bueno, si es malo, si canta, baila, si es actor, no lo se. Pero a lo mejor el hombre es un ser humano estupendísimo, no puedo decir nada de eso. Pero para mi hija no me gusta. Dios quiera que mi hija reaccione, que diga lo que tenga que decir, y que les vayan las cosas bien. No quiero que sufra ninguno, son muy jóvenes», ha dicho en «Sálvame».

A lo que no ha querido cerrar tajantemente la puerta Isabel Pantoja ha sido a su intervención en «Gran Hermano VIP» cuando su hija salga expulsada. Parece que de momento no estará presente en el plató, pero se encontrará a pocos metros de ella. Cuando Kiko Hernández le ha preguntado si se prometería a la audiencia a acudir al plató a por su hija si aguanta más dentro del concurso, Isabel no ha querido comprometerse. «Yo no puedo forzar eso, porque no sería justo para los concursantes ni para el público que se gasta el dinero. Te aseguro que en la Puerta de Telecinco estará su madre, dentro no», ha confedado a Hernández.