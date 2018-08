Isabel Pantoja gana a Mediaset España en los juzgados

Actualizado 16/08/2018 a las 11:18

Mediaset España ha vuelto a sufrir una nueva derrota ante los tribunales. El pasado miércoles se hizo pública, tras su lectura en «Hechos reales», la sentencia de la demanda que Isabel Pantoja interpuso contra Mediaset España y Producciones Mandarina («Mi madre cocina mejor que la tuya», «¡Qué tiempo tan feliz!») tras la emisión del biopic «Mi gitana». En la sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Alcobendas (Madrid), se condena al grupo de Paolo Vasile por haber realizado una «intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad» de la tonadillera.

El programa «Hechos reales» durante la lectura de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Alcobendas - MEDIASET

La resolución de la demanda interpuesta en 2012 recoge también que la serie no debe de volver a ser emitida en televisión, así como tiene que retirada de la web del grupo. Tras haber sido puesta a la venta en DVD, la sentencia también dicta que Mediaset debe de retirar del mercado las unidades que no se hayan vendido. También se deberá indemnizar a la tonadillera con «10.000 euros», mientras que el Tribunal no ve pruebas como para condenar a cadena y productora por haber realizado una «intromisión en los derechos al honor y a la propia imágen».

Así era «Mi gitana»

«Mi gitana» fue emitida en Telecinco en tres episodios. La primera entrega llegó el lunes 5 marzo de 2012, y las siguientes en las dos semanas posteriores. En todas, Telecinco consiguió ser líder de audiencia (20,2% de cuota de pantalla en la primera semana, 20,4% en la segunda y 18,4% en la tercera). De media, 3.589.000 espectadores descubrieron cómo fue la historia de la vida de Isabel Pantoja. Además, el grupo volvió a emitir la ficción en 2014 en el ya desaparecido Canal 7 y por tercera vez en el año 2017, en el late night, tras el enfrentamiento público entre la artista y Jorge Javier Vázquez tras la visita de Pantoja a «El hormiguero 3.0».

Isabel Pantoja, además, está preparando su propia serie, en la que se contará su propia vida. La ficción se espera que sea estrenada el próximo año, y ella misma ha supervisado los guiones con la intención de que solo se cuenten aquellas cosas que desea que sean públicas.

Tal y como informó Kiko Hernández, la serie autorizada de la cantante hablará de sus orígenes como arista y su infancia, junto los grandes amores de la misma, pero no se haría referencias a su implicación en el Caso Malaya ni su paso por prisión, tal y como informa la revista Semana.