Actualizado 30/08/2019 a las 16:54

Cada vez queda menos para el estreno de la séptima edición de «GH VIP», y los nombres de los famosos que entrarán en la casa de Guadalix de la Sierra siguen agolpándose. De momento, Telecinco tan solo ha confirmado a los dos primeros participantes: Mila Ximénez, colaboradora de «Sálvame», y «El Cejas», influencer conocido por su participación en «Got talent España».

A la espera de que la cadena confirme el sábado en «Sálvame deluxe» a su próximo concursante, siguen sucediéndose los rumores. Los dos que más fuerte están sonando estos días son los nombres de Irene Junquera y Alba Carrillo, dos personas con perfiles muy diferentes que podrían sorprender a la audiencia de «GH VIP».

Junquera es, actualmente, una colaboradora y presentadora vinculada a Mediaset España. Para el grupo ha formado parte del elenco de colaboradores de «All you need is love», con Risto Mejide. Posteriormente, aceptó la propuesta de presentar un espacio de zapping para FDF, llamado «Safari: a la caza de la tele», de la mano de Nacho García y que desapareció en abril de este mismo año tras tres meses en emisión.

Irene Junquera fue, durante años, uno de los rostros más reconocidos de Atresmedia. Su comienzo en televisión fue de la mano de Josep Pedrerol en «Punto pelota» y, posteriormente, en «El chiringuito de jugones». Gracias a su buen hacer como profesional, fue fichada en 2015 por Frank Blanco para colaborar en «Zapeando» y, posteriormente, en el espacio presentador por el mismo locutor en Europa FM «Vamos tarde». También estuvo presente en «Las mañanas de Kiss» en Kiss FM.

Ahora, y si finalmente entra en «Gran Hermano VIP» tal y como ha confirmado el periodista Rocco Steinhäuser en RAC1, daría un giro inesperado a su carrera profesional, pudiendo aumentar su fama en búsqueda de nuevos proyectos televisivos a su salida de Guadalix de la Sierra.

Alba Carrillo, fichaje sorpresa

La otra famosa que está sonando con fuerza es Alba Carrillo. A pesar de haber participado en «Supermodelo» en el año 2007, su salto a la fama llegó de la mano de Fonsi Nieto, con el que tuvo un hijo, y posteriormente con el tenista Feliciano López, con el que se casó en 2015. Al término de la relación, en 2016, fue presentadora de «Hable con ellas», en Telecinco, y desde entonces ha estado vinculada a la cadena de Fuencarral.

Se convirtió en concursante de «Supervivientes 2017», al igual que fue colaboradora de diversos programas, como «Sálvame» o «Viva la vida», entre otros. En la actualidad, está trabajando como uno de los rostros fijos del análisis de la crónica social de «Ya es mediodía», y podría volver a relanzar su carrera al prime time gracias a «GH VIP».