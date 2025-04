Irene Gil, ganadora de «La Voz Kids»: «Me encantaría cantar canciones como las de Whitney Houston»

Tras mucho saltos -ajenos a su voluntad- en la parrilla, «La Voz Kids» de Antena 3 ya tiene una ganadora: Irene Gil , del equipo de David Bisbal. La joven derrochó en la gala del pasado viernes talento en el escenario desde su primera actuación hasta la última y se llevó de calle el apoyo del público, espcialmente cuando entonó el «And I am telling you I'm not going» de Jennifer Hudson. El almeriense le dijo a la canaria que «los sueños se cumplen» y a sus 12 años está viviendo una de las mayores alegrías (por no decir la más) de su corta vida. ¿El premio? 10.000 euros para seguir con su formación musical y grabar un single con Universal Music.

«La verdad que no me veía ganadora, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Había grandes compañeros que lo hacían fenomenal», reconoce la joven ganadora en conversación telefónica con ABC. A pocos días de la llegada de los Reyes Magos asegura este ha sido su mejor regalo, «superguay». El programa estaba grabado y asegura que le ha costado «muchísimo guardar el secreto». « La final la vimos en mi pueblo en una pantalla gigante fue una experiencia inolvidable», admite.

Asegura que tener como coach a David Bisbal «ha sido algo increíble». «No me importaría cantar con él en alguno de sus conciertos. Es un artista internacional », admite. Y guarda muy bien el consejo que este le ha dado: «Lo importante no es ganar. No importan los números lo más importante es disfrutar cuando subes y estás sobre el escenario».

Tras la resaca de estos días tras su paso por «La Voz Kids» confiesa que lo primero de todo será terminar sus estudios. «La formación es lo más importante, sin olvidar mi preparación para mi futuro en el mundo de la música. Me gustaría dedicarme a ello y es mi sueño. Sé que la música es un camino difícil, pero con esfuerzo y dedicación puedo conseguirlo. Más que gustarme los retos soy muy cabezota y cuando quiero algo pongo todo mi esfuerzo para conseguirlo». «Me encantaría cantar canciones tipo Whitney Houston, Christina Aguilera, Rhianna o Lola Indigo», admite. De quedarse con una lo tiene muy claro, sería Whitney Houston.