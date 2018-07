Las intolerables vejaciones de un concursante de «Big Brother» a sus compañeras: «¡Abre la vagina!»

Actualizado 04/07/2018 a las 19:59

«Big Brother», el formato en que se inspira «Gran Hermano» vive su vigésima edición en Estados Unidos, en la CBS, y una de las más polémicas. Tanto, que los telespectadores están pidiendo la expulsión disciplinaria de uno de los aspirantes, el bailarín JC Moundiux, por realizar «tocamientos inapropiados» a sus compañeras de la casa.

Como informa «TMZ», las cámaras de televisión han «cazado» a Moundiux tratando de tocar «con una cuchara de servir helado», los genitales de dos de las concursantes femeninas del concurso: Kaitlyn Herman y Kaycee Clark. También los de uno de sus compañeros, Tyler Crispen.

En las imágenes, entre otras cosas, se puede ver a Moundiux acercándose a Kaycee Clark con el instrumento diciéndole frases como: «¡Abre la vagina! ¡Ya verás! ¡Que te vas a sentir mejor!». Tras ello, intenta el mismo procedimiento con Kaitlyn Herman y Tyler Crispen.

Las redes sociales no han perdido detalle del «inapropiado» comportamiento del aspirante de «Big Brother», del que han dicho que «ha abusado» de sus compañeros. Por ello, han pedido de inmediato su expulsión discipliaria del concurso. Sin embargo, los concursantes no se han quejado de la actitud de Moundiux, por lo que no parece probable que vaya a ser expulsado de la casa. Hasta el momento, y como cuentan desde «TMZ», la CBS ha rehusado hacer declaraciones al respecto.

Se da la circunstancia de que las dos últimas ediciones del 'reality-show' también estuvieron cargadas de polémica. El pasado año, los concursantes denunciaron que una participante, Jessica Graf, se pasaba el día tratando de introducir sus dedos en el ano de sus compañeros. Hace dos entregas, por su parte, Frank Eudy realizó tocamientos impropios a otra de las participantes, Davonne Rogers. Ninguno de los dos fue expulsado por la CBS.