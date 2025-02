«La isla de las tentaciones»: insultos, una pedida de matrimonio y la inesperada plantada de Rubén a Fani

«La isla de las tentaciones», el último pecado del espectador medio, llega a su fin. El programa presentado por Mónica Naranjo prometía revelar el desenlace de todas las tramas que ha alimentado durante el breve (pero intenso) mes que ha estado en antena. La primera pareja en enfrentarse fue Cristofer y Fani , quienes ya tuvieron que verse la semana pasada. El chileno decidió abandonar el programa sin su chica, mientras que ella prefirió permanecer en Villa Montaña para ver si Rubén terminaba cayendo en sus encantos. Alerta, spoiler: no lo hizo.

La noche comenzó con uno de los platos fuertes de «La isla de las tentaciones» : Andrea tuvo que enfrentarse a Ismael. La pareja tardó unos segundos en saludarse. No lo hizo hasta que Mónica Naranjo les dio pie. El joven se mostró calmado y respetuoso. «No te voy a faltar el respeto. Has hecho lo que has sentido, no te sientas culpable. Ahora hablaremos y ya está», le dijo.

Andrea optó por la estrategia de «un ataque es la mejor defensa». «He visto actitudes suyas en las que reconocía al Ismael que he conocido fuera. Te he visto movido por venganza », le espetó. Sin embargo, Ismael supo mantener la compostura y le aseguró que lo que le había movido durante su estancia en el reality show había sido «el respeto, la fidelidad y la lealtad». «No iba a perder el tiempo ya que tú tampoco lo estabas haciendo. Quería conocer a alguien. (...) Porque ver a tu novia meterse en la cama con otro hombre no es nada fácil», le dijo.

«Tenéis que ver unas imágenes juntos»: Mónica Naranjo dio pie a una recopilación del paso de ambos por «La isla de las tentaciones» . Andrea intentó justificarse. Aseguró que durante su estancia en Villa Montaña había descubierto que había normalizado actitudes de su chico que no eran las más adecuadas. «He abierto los ojos», confesó. «¿Los ojos nada más?», le respondió el que fuera su novio hasta el momento. «Acostarte con otra persona teniendo novio o hacerle una paja no es abrir los ojos. Te agradezco que te hayas mostrado como eres realmente», añadió.

Finalmente, llegó el momento que Andrea estaba esperando: el de la ruptura. Se fue sin Ismael, pero no abandonó el programa sola. « Entré siendo una princesa y me voy siendo una reina », dijo con Óscar cogido de la mano.

Un ¿montaje? y una reconciliación

Mónica: «¿La boda sigue en pie?».

Fiama: «Eso ya lo veremos».

El reencuentro entre Fiama y Alex también fue tenso. La canaria acudió a la última hoguera con las ideas claras: «No conozco a Álex tanto como pensaba». La joven no supo comprender por qué su pareja le había pedido a otro chico, uno de los solteros, que cuidara de ella. «¿Tú por qué tienes que decirle nada a nadie?», le reprochaba a su pareja, visiblemente arrepentida. La actitud de Álex poco o nada tenía que ver con la que había mostrado hasta ahora en Villa Playa. Entre las imágenes que le mostró Mónica Narajo a la pareja, estaban las que aparecía el joven con un vestido blanco bailando junto a Gonzalo. «No te reconozco», le dijo su chica.

Álex se mostraba inseguro de su paso por el programa al ver cómo Fiama había desconfiado de él, cómo se había quitado su anillo de compromiso. Sin embargo, la canaria le sorprendió cuando confesó que quería regresar con ella a casa. «Lo amo con locura, pero a veces lo mataría», confesó. «¿Esto significa que la boda sigue en pie?», le preguntó la cantante. « Eso ya lo veremos », respondió ella.

«Tienes suerte de que esté intentando aprender a controlar mis impulsos», le dijo Fiama mientras abandonaban la hoguera juntos. Pese a que Fiama tomó la decisión sin ningún tipo de presión, se mostró dudosa ante la duración de su relación con Álex. «'La isla de las tentaciones' me ha servido para descubrir sus defectos e inseguridades. O eso cambia o no vamos a poder llegar a ningún sitio», añadió.

Dos rupturas en una misma hoguera

Fani llegó al programa como una de las integrantes de la pareja más longeva de «La isla de las tentaciones» , pero también fue la primera en caer en la tentación con Rubén. «Me ha pasado de todo en este programa. He terminado una relación de siete años, pero me ha ayudado a liberarme y a saber pensar más en mí», dijo antes de sentarse en la hoguera. Aseguraba que de la Fani que comenzó el programa no queda nada: «Me siento liberada»; y que no echaba de menos a su ya exnovio. «Ahora mismo, prefiero que esté Rubén a Cris», confesó.

La madrileña tuvo que hacer frente a imágenes de Cristofer . Las primeras mostraban su emotiva despedida. Pero, poco a poco, cambia el tono. Los cortes mostraban cómo Cristofer sufría al ver su comportamiento. Incluso le enseñaron el ya más que reconocido «¡Estefanííía!». «Me da mucha pena, pero donde manda mi corazón...», confesó. «Tienes que admirar a tu pareja, sentirte orgulloso de él. Yo eso no lo tenía», añadió.

En cuestión de segundos, Fani pasó del llanto a la alegría cuando el equipo le mostró un repaso de su nuevo romance. « ¿Quieres abandonar 'La isla de las tentaciones' sola o con Rubén? », le preguntó Mónica Naranjo. «Quiero irme con Rubén», contestó. Fue entonces cuando la cantante dio paso al hasta entonces soltero, quien reconoció «estar muy nervioso». «Hemos estado muy bien en la casa. Lo que he hecho era porque lo sentía. Pero con el paso de los años me he dado cuenta de que tengo que hacer más caso a la razón que al corazón. Si ha entrado aquí con una persona con la que ha tenido una relación de siete años y ha pasado esto, ¿por qué no le va a pasar ahí a fuera conmigo? Me marcho solo », sentenció.

Un llanto vale más que mil palabras

«¿Acabas de decir que no sabes si estás enamorada de mí? ». Si una frase tuviera que resumir la hoguera de Susana y Gonzalo sería esta. La ganadora de «GH 14» no pudo contener las lágrimas al ver al que fuera su pareja. Sus últimas intervenciones en la hoguera habían sido para decir que se sentía avergonzada de la actuación del que conociese dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. «Llevo unos días esperando a sentir algo, pero nada», confesó ella.

«Tengo claro que le quiero, pero es que no he sentido nada. No me he puesto celosa y eso me hace dudar», reflexionó. La pareja había acudido a «La isla de las tentaciones» para avivar la chispa del principio, pero no lo consiguió. «Lo que siento es lo que he dicho», repitió Susana. Pese a la actitud de su pareja, Gonzalo dejó claro que quería marcharse del reality con ella. «No me imagino una vida sin ella. Dame una oportunidad, por favor», le suplicaba. Sin embargo, el final no fue el que él quiso. «Quiero irme sola con una conversación pendiente con él», dijo antes de abandonar la hoguera.

La última esperanza

José dejó claro desde el primer instante que si conseguían superar él y Adelina el reto que supondría «La isla de las tentaciones» , le pediría matrimonio delante de las cámaras. El guardia civil pensó que la experiencia sería más fácil de lo que ha sido. «Te han surgido dudas», le apuntó Mónica Naranjo. Pero el concursante prefirió quedarse con lo que ha aprendido durante su paso por el reality show. «He tenido oportunidad de cononcer a otras chicas y me ha servido para valorar a la mujer que tengo a mi lado», explicó.

Al verse, José y Adelina se fundieron en un abrazo y entre susurros se dijeron que se querían. Pese a eso, Mónica se encargó de recordarle a ella lo que le había molestado ver a su chico dudar de ella. «Aparecen miedos porque la situación en la villa ha sido complicada. Puedo tener muy claro lo que tú y yo tenemos, pero me he dejado absorver un poco por los demás», explicó él.

A la pregunta de Mónica, ambos contestaron sin ningún tipo de dudas que querían irse juntos. «He despertado cada mañana dándome cuenta de que no quiero despertar sin ti, dándome cuenta de que eres mi punto de realidad. Adelina, ¿quieres casarte conmigo?», dijo José ante su pareja. «Claro que sí», le respondió.