«Informe semanal» explica la polémica del reportaje «en contra de la rebelión»: «No recibimos presiones»

Actualizado 05/11/2018 a las 13:53

La Plataforma por una RTVE Libre denuncia en un comunicado que «Informe Semanal» incurrió en «mala praxis periodística» en el reportaje sobre el procés «En clave de acusación», emitido este sábado, «que tomó partido en contra del delito de rebelión y a favor de las tesis gubernamentales concretadas en la acusación de sedición menormente penada». La agrupación de trabajadores de RTVE pide al Consejo de Informativos que actúe y «abra un expediente» a los autores, a la jefa de informativos No Diarios, Teresa Rodríguez, y al director del programa, Óscar González. Este último, en cambio, defiende tajantemente un reportaje que se puede ver también en RTVE.es: «No hemos recibido presiones de ningún tipo y no había ninguna intención de manipular siguiendo criterios políticos. Si ha molestado lo siento, yo lo defiendo», responde González, que también pide al Consejo de Informativos que se pronuncie. «El reportaje se hizo con profesionalidad y sus autores han trabajado para varias direcciones», añade.

La plataforma por una RTVE Libre destaca si bien se recogen «las diferencias entre los delitos de sedición y rebelión siguiendo los escritos de acusación de la Abogacía y la Fiscalía del Estado», no incluyen «ni una sola imagen de los actos violentos que han acompañado el proceso del desafío ilegal separatista». Respecto a esta queja, González subraya que hay imágenes de los enfrentamientos entre la Guardia Civil y los Mossos y de la manifestación de los Jordis frente a la Consejería de Economía.

Otro aspecto del reportaje que indignó a la Plataforma por una RTVE Libre fue que no se ofrecieran las declaraciones en las que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, reconocía el delito de rebelión y sí las explicaciones de la vicepresidenta Calvo «intentando exculparlo». Además, insisten, el reportaje «ofreció ocho frases de políticos a favor de las tesis gubernamentales por dos cortas intervenciones de PP y Ciudadanos» y «grabó exclusivamente para su emisión a los representantes de ERC, Junts Per Catalunya y el PSC». González subraya que esto también se hizo «con criterio»: «Buscamos a dos catedráticos, fuentes jurídicas, con opiniones distintas, sobre el delito de rebelión y sedición. Además, pedimos a el centro de Barcelona las declaraciones de los partidos y vimos que faltaban declaraciones del PP. En cualquier caso, fueron canutazos rápidos, no entrevistas. Tampoco había otras siglas. Así que decidimos meter al líder nacional, Pablo Casado. También incluimos a Arrimadas», recuerda González. «Está hecho desde un punto de vista muy profesional».