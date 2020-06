La inesperada confesión de Màxim Huerta sobre su relación con Ana Rosa Quintana: «No éramos amigos» El que ha sido el ministro más breve de la democracia habló sobre la que fuera su «madrina» en televisión: «Nunca he tenido buena relación. Era buena en la tele»

Play Televisión Madrid Actualizado: 20/06/2020 09:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Arropado por la mediática presentadora, la presencia de Màxim Huerta creció notablemente en televisión. Se hizo popular; tanto, que incluso llegó a ser ministro. El cuco voló del nido en 2015, pero no dudó en regresar al programa de Ana Rosa Quintana, en esa ocasión como invitado, después de verse forzado a dejar la cartera de Cultura. Su química en pantalla funcionaba, sin embargo, fuera de plató las cosas eran bastante diferentes entre la presentadora y su tertuliano.

Así lo ha reconocido ahora el presentador, que en una entrevista con «Diez minutos» ha hablado sobre su relación con Ana Rosa Quintana, con quien trabajó mano a mano durante más de una década.

Al contrario de lo que pudiera parecer, Màxim Huerta ha querido dejar claro que su relación con Quintana era estrictamente profesional. «Nunca he tenido buena relación. Quiero decir, [era] buena en tele pero no somos íntimos, no me ido a cenar con ella (...) El programa era de puta madre y la audiencia lo confirma. Es un programa que puede aguantar cien años porque está muy bien hecho y sabe lo que quiere la gente y se adapta cada temporada. No era amigo de Ana, pero nos llevábamos muy bien en pantalla, había mucha química, nos olíamos lo que iba a decir el otro y nos picábamos», explicó el escritor, enfrascado actualmente en su nueva novela después de que TVE decidiese cancelar «A partir de hoy».

«Es como, cuando hablando de amor, con una pareja habla de quedar un sábado, o un miércoles, un viernes, y no puede ser. Cuando ya llevas un mes y medio así, ya sabes que la otra persona no quiere volver. Los jefes yo sabía que no querían nada», recooció sobre el final del programa que presentaba en la cadena pública.

No se olvidó el que fuera el ministro más breve de la democracia de su periplo en política y cómo este, pese a lo efímero, sigue trayendo cola. «Me hizo daño la crítica fácil de los propios compañeros porque venía de la tele, como si viniera de traficar con droga en el cartel de Medellín. Me hizo daño la mirada de después, que prefirieron poner fraude que la palabra multa o sanción pagada porque eso no vende. La política no me hizo daño porque no me dio tiempo», aseguró.