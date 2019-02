«Indeseable», «cínico» e «inmoral»: las reacciones al encontronazo entre Risto Mejide y Arcadi Espada

Actualizado 19/02/2019 a las 09:47

La frustrada entrevista de Risto Mejide a Arcadi Espada en el «Chester» de Cuatro ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes momentos en el programa que el publicista presenta los domingos en la cadena de Mediaset. Las opiniones del periodista así como la actitud de este ante la visita del padre de un joven con Síndrome de Down fueron el detonante para que Mejide, que se caracteriza por no cortarse en sus opiniones y actos públicos, decidiera dar por terminada la controvertida charla.

El «encontronazo» entre Arcadi Espada y Risto Mejide fue el lunes uno de los momentos televisivos más comentados en los medios. Indignó al grueso de los espectadores la actitud «chulesca» de Espada y fueron varios los rostros conocidos que cargaron también contra el periodista tras la emisión del programa. El cómico Arévalo, por ejemplo, pidió el «boicot» a todos los medios que contaran con Arcadi Espada y llegó a llamar al comunicador «hijo de puta». «El problema de este indeseable es que no se le tiren todas las redes sociales y medios de comunicación encima y lo dejen sin trabajo, pues se lo merece. Yo no encuentro calificativos para este indeseable. Ellos son un tesoro de amor y ternura y tú un H.P», escribió Arévalo en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que el humorista Arévalo tiene una hija, Nuria, que padece desde que nació el síndrome de Williams, una enfermedad genética rara caracterizada por un trastorno del desarrollo que se asocia a una malformación cardíaca.

No fue el único. El líder de Vox, Santiago Abascal, también quiso publicar en Twitter su opinión al respecto. «¡Cómo me alegro de que Arcadi Espada se coloque siempre en las antípodas de Vox, criticándonos siempre que puede! Que siga así de lejos con su inmoralidad despiadada, por favor», afirmó el político.

Pero también Risto Mejide ha sido criticado por la emisión del polémico programa este domingo que, en opinión de otro sector de los espectadores, no tendría que haberse emitido para no dar repercusión a opiniones como las de Espada. Así lo aseguró, también en Twitter, Máximo Pradera: «Lo grave no es Arcadi Espada, que también. Lo grave es que quien le brinda su botija mediática para que sus pedos retumben y luego escandalizarse: – ¡Huy lo que ha dichooooo! Entre el cinismo de Espada y la hipocresía de Mejide... me quedo conmigooooo», escribió Pradera.

Hubo, también, quien defendió a ultranza a Espada: