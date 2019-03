Actualizado 05/03/2019 a las 10:58

La periodista Susanna Griso, que presenta cada mañana el programa «Espejo Público», en Antena 3, ha revelado esta semana en el espacio matinal que hace tiempo rechazó una oferta laboral cuanto menos jugosa. En concreto, la comunicadora catalana ha relatado cómo el F.C. Barcelona intentó ficharla como directora de comunicación. «A mí me han tentado para ser jefa de comunicación del Barcelona en el pasado. Ahí dudé... No, la verdad es que no dudé. Me gusta mucho lo que hago y no me lo planteo», afirmó la periodista.

La revelación de Susanna Griso en «Espejo Público» se produjo a cuenta de una noticia publicada el pasado domingo y que situaba a la periodista como número dos en las listas de Manuell Valls para el Ayuntamiento de Barcelona. «Jamás saltaré al ruedo político», afirmó de manera rotunda Griso para desmentir tal afirmación.

Susanna Griso comenzó su andadura en Antena 3 en 1998, fecha en la que comenzó a presentar el informativo «Noticias 1» junto a Matías Prats. En 2006, la periodista abandonó a su entonces pareja laboral para ponerse al frente de «Espejo Público» y convertirse en una de las «reinas» de las mañanas, título que comparte con Ana Rosa Quintana, su competencia más directa en la franja matinal de la televisión generalista.