Las imágenes que prueban cómo «Gran Hermano» silenció un presunto abuso sexual en 2017

Actualizado 19/11/2019 a las 10:51

Lo ocurrido con Carlota Prado en la casa de «Gran Hermano Revolution» parece ser un tema tabú del que en Telecinco y Zeppelin, de momento, no quieren hablar. La joven sufrió, supuestamente, un abuso sexual en Guadalix por parte de otro concursante, José María, que fue expulsado de la casa. Tal y como se reveló entonces, los hechos ocurrieron durante una de las fiestas organizadas por la organización del concurso. A altas horas de la madrugada Carlota Prado, en estado de seminconsciencia, fue acompañada hasta el cuarto por José María y, allí, tuvieron lugar los supuestos abusos.

Además de la gravedad de los hechos que se narran, cabe destacar que, durante los momentos en que el concursante parecía propasarse con su compañera de cuarto, la organización del programa se mantuvo al margen de lo que sucedía en la habitación, tal y como denunció la propia Carlota. Tras más de dos años de silencio, Prado relató en sus redes sociales lo ocurrido: «Después de lo que habéis visto me llevó al cuarto. Después de lo que habéis visto perdí la conciencia. Después de lo que habéis visto mi vida cambio para siempre. Me levanté, y no recordaba nada, como no iba a hablarle normal, si me miró a la cara y me dijo que me cuidó», se lamentó.

Además, la joven se preguntaba qué motivos habían llevado a los responsables de «Gran Hermano» a no intervenir ante los hechos: «¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué en el salón no se paró? ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos? ¿Por qué lo dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente?».

Tras el presunto abuso sexual de José María López a Carlota Prado, «El Confidencial» muestra hoy uno de los documentos judiciales clave en el caso. Se trata del vídeo grabado por la productora de «Gran Hermano», Zeppelin TV, y que revela cómo fue el momento en que los responsables del realitie mostraron a la concursante la grabación de lo ocurrido en el cuarto. En las imágenes, de gran dureza,publicadas por «El Confidencial», Carlota pide a los responsables de «Gran Hermano» que dejen de mostrarle el vídeo en el que supuestamente es agredida sexualmente por José María: «Súper, por favor, quítalo ya», exclama la joven visiblemente nerviosa.

Tras la reacción de Carlota Prado, el responsable en aquel momento de la casa de Guadalix aconseja a la concursante continuar viendo el vídeo: «Creemos que tienes que verlo, pero cómo tú quieras. Hay más». En otro de los vídeos mostrados por el diario digital, puede verse cómo «el súper» (responsable de la casa), prohíbe a Carlota Prado comentar con nadie lo sucedido con José María. «Este tema no debe salir de aquí, por el bien de los dos», dice. El vídeo refrenda la teoría mantenida por Prado ante el juez y que asegura que la primera reacción de la productora de «Gran Hermano» fue silenciar los presuntos abusos sexuales.

Carlota volvió a la casa

Tras el supuesto abuso perpetrado por José María en aquella noche de noviembre, Carlota decidió regresar a la casa para continuar el concurso. Pocas horas antes de una gala en directo, Prado regresó a Guadalix de la Sierra y el programa cortó, durante unas horas, la emisión en directo del interior de la casa.

De esta forma, Carlota podría reengancharse sin ser vista, pudiendo responder a lo sucedido ante sus compañeros, que se le hicieran las preguntas lógicas ante su situación y, después, silenciar la cuestión. Horas después, el programa volvió a emitir en directo a través del "canal 24 horas". Carlota Prado ya estaba en el interior del programa y algunos concursantes le seguían mandando mensajes de ánimo o transmitiéndole sus sentimientos ante lo sucedido. Y, desde entonces, silencio. Fue a su salida definitiva, expulsada por la audiencia, cuando la joven decidió denunciar a José María.