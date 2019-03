Las imágenes inéditas del rescate de Jesús Calleja tras su accidente

Actualizado 28/03/2019 a las 13:38

El televisivo aventurero Jesús Calleja, que presenta en Cuatro «Planeta Calleja», se convirtió en el centro de la noticia esta semana tras un accidente de bicicleta en Santa Colombo de Somoza, León. Calleja, que sufrió una rotura de clavícula, no alterará su agenda pese al percance y, tal y como ha comunicado a su audiencia, continuará con la grabación del exitoso programa de Mediaset.

El presentador tuvo que ser evacuado en helicóptero hace unos días tras el suceso en León y, dada su rápida recuperación, no ha dudado en elogiar el trabajo de los servicios sanitarios: «Vaya labor del 112, sí señor. Lo primero que tengo que decir que la gente del 112 mola mucho. Pero me han dado un relajante, que tengo un pedo...», bromeó.

Del mismo modo, Calleja no tuvo problemas a la hora de entrar en directo en «Sálvame», Telecinco, para narrar su experiencia: «Estoy bien. He tenido un percance que me he roto la clavícula, pero tengo unos vendajes muy especiales y muevo el brazo perfectamente. Esto no va a alterar mi agenda, la semana que viene tengo el rodaje de Planeta Calleja y pienso ir», aseguró.

El presentador, además, no dudó publicar el vídeo de su caída para mostrar a sus seguidores la cara más amarga de la aventura: