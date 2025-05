Iker Jiménez se abre como nunca y lanza esta seria reflexión en 'Cuarto Milenio': «No es por ir de estrella»

Otro domingo más, Iker Jiménez ha cerrado su programa, 'Cuarto Milenio' , lanzando una particular reflexión a los espectadores que cada semana siguen el espacio que se ha convertido en la casa del presentador desde hace años. En su última intervención, el periodista reflexionaba sobre la fidelidad de su audiencia más devota durante todos los años que este ha participado tanto en espacio de televisión como de radio, a pesar de que en muchas ocasiones ha podido cometer errores metiéndose donde no debía.

«La fidelidad es muy difícil. Hay muchos estímulos y se puede tener una batalla interna, por eso el sacrificio de tener fidelidad es muy complicado », comenzaba señalando Jiménez, agradeciendo el apoyo que ha recibido especialmente durante los últimos años. «Quiero agradecerles lo que han hecho con nosotros, sobre todo especialmente en las últimas fechas, donde hay mucha competencia en este negocio. Uno aquí no puede celebrar mucho ni lamentarse mucho, porque cada siete días hay una nueva batalla y hay que volver a pelear. Pero ustedes nos permiten milagros , por todo el tiempo que llevamos aquí, quiero agradecérselo a todos ustedes que están ahí».

El periodista aseguraba que muchas veces le sorprendía recibir este cariño de público, pues no está acostumbrado a alejarse de su círculo más íntimo: « Yo vivo en una burbuja y soy fiel a ella, a mis pocos amigos, a las personas de mi equipo, a mi música, mi fútbol, mi familia y poco más. No es por ir de estrella o por altanería, pero no tengo mucho contacto con el público más allá de lo que me hacen llegar por las redes sociales».

La experiencia de Iker Jiménez con su público

El periodista reflexionaba sobre cómo han cambiado las cosas desde que llegó la pandemia, asegurando que ya no tiene la sensación de estar cara a cara con su público desde que dejó de hacer el espectáculo que hacían por España. Sin embargo, su última visita a Salamanca le ha hecho abrir los ojos: «Hacía 20 años que no iba, y me impresionó muchísimo. Por el día, vivimos un cara a cara con el pueblo que no pudimos pasar por alto. Primero llegó un chaval de unos 15 años y se aproximó emocionado a hablar con nosotros. Durante esa mañana y parte de esa tarde fueron cientos de personas las que se hicieron fotos con nosotros, incluso con momentos de tumulto de la gente».

Visiblemente emocionado, Iker Jiménez agradecía a sus seguidores toda su lealtad durante estos años: «Ustedes han logrado un compromiso de fidelidad muy interesante y por eso me parece muy bonito el contacto con el público , poder volver a recuperar esos encuentros que hacíamos», confesaba el presentador.

A pesar de que es un habitual de las polémicas más sonadas, Iker Jiménez asegura que agradece enormemente este premio por parte de su audiencia: « Muchas veces me meto en camisas de once varas , a veces incluso me enervo en exceso con cosas que no entiendo, pero lo hago de corazón, no sigo ningún guion. A veces me desespero con cosas, y es lógico y normal que alguien en la calle me diga 'ya te vale', porque estamos en un momento de polarización y yo no quiero contribuir a eso. Por eso me asombra que nadie me diga eso, nadie ».

El periodista señalaba que, a pesar de todas estas polémicas, la gente solo se acerca para darle cariño. «Cuando ves a personas de diferente ideología, raza, color o edad, que todos están hermanados con este programa, que no son infieles con otros espacios, solo puedo decir qué maravilla», explicaba.

Como reflexión final, el periodista se despedía con un mensaje final para los espectadores de 'Cuarto Milenio': «Qué bonito que, en momentos tan delicados para este país, donde muchas veces me significo ante muchas causas, el público me dé estos chutes de energía, aunque no estén de acuerdo conmigo. Me dan un marco muy especial para seguir . La fidelidad es un tesoro. Gracias por seguir con nosotros y por mostrarnos ese afecto de esta forma tan especial. Después de lo vivido en Salamanca, tenía que hacer este comentario. Muchas gracias y hasta dentro de siete días, amigos».