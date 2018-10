Actualizado 23/10/2018 a las 09:31

GH VIP no vive sus mejores momentos. Aunque el reality de Telecinco sigue contando con el beneplácito de la audiencia, la reputación de la cadena de Fuencarral no está saliendo bien parada a tenor de los acontecimientos en la presente edición del concurso de famosos. A la presunta incitación al acoso sexual por parte de Omar Montes (insinuó a su compañero que se aprovechara de otra concursante, Miriam, en estado de embriaguez) se unen las acusaciones de bullying contra Miriam Saavedra (exnovia de Carlos Lozano) y la actitud machista de Suso que incluso supuso la entrada de la madre del concursante al programa para censurar su comportamiento. Una parte mayoritaria de la audiencia de GHVIP ha pedido al programa que presenta Jorge Javier Vázquez la expulsión disciplinaria de Suso, una decisión que Telecinco no ha ejecutado a pesar del enfado de los seguidores. Hay, incluso, una petición abierta en Change.org que reclama la salida de Suso de Guadalix por «intimar a una mujer para hacerla callar».

A continuación, reproducimos algunas de las frases del concursante, ya experto en el arte del reality («Gran Hermano», «Supervivientes», «Mujeres y Hombres y viceversa») y que están poniendo contra las cuerdas la reputación de GHVIP 2018:

[A Aurah, su pareja en GHVIP]:

—Suso: «Tienes pelos en los sobacos»

— Aurah: «Normal, no me he pasado la cuchilla. Tú también tienes, y en el pecho»

— Suso: «Yo soy un hombre»

— «Lo bueno de Aurah es que viene, hace lo que me tiene que hacer y se pira»

[A Toni]:

— Toni: «Estoy muy a favor de la diversidad sexual»

— Suso: «Y yo. Me pone cachondo ver a dos mujeres besándose»

[A Verdeliss]:

— «No entiendo cómo has podido venir aquí ya bandonar a tus hijos con su padre»

[A sus compañeros dentro de la casa]:

— «Ya no se llevan las mujeres con mucho pecho»

[Sobre Miriam Saavedra, mientras la concursante estaba en el baño]:

— «Aquí pondría un cartel de 'felaciones a 5 euros'»

[A Aurah]

— «Te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi p*** cara. A ver si te sabes comportar»

— «¿De verdad crees que me voy a poner celoso? Eres tú la que te estás regalando»

En las redes sociales la censura a la actitud machista de Suso ha sido total. Bajo el hasthag #GHSiMachismoNo la audiencia ha condenado el comportamiento del concursante y ha recopilado sus comentarios como medida de presión para que Telecinco le expulse del programa: