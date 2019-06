Huawei ordena expulsar a un concursante de un programa de Movistar+

Actualizado 18/06/2019 a las 09:56

Movistar+, en compañía de Huawei, Warner y Casanova, estrenaron el pasado mes de mayo «Top photo», el primer talent de fotografía móvil del mundo. En el programa, ocho concursantes lucharían por hacerse con el premio de cincuenta mil euros, junto a un teléfono de la marca china. Para lograrlo, deberían hacer las mejores tomas posibles, utilizando tan solo un Huawei P30 Pro —cedido directamente por la marca—, el dispositivo con mejor cámara del fabricante asiático. Pero lo que los concursantes no se imaginaban era que, si el terminal no era de su agrado, lo pagarían caro.

Esto es lo que sucedió, según desveló «El confidencial digital», en las grabaciones de «Top photo». Tras haberse grabado las primeras cuatro entregas, uno de los participantes tuvo un problema con el teléfono, y optó por subir una queja a su cuenta de Instagram hablando mal del dispositivo. Según se ha logrado saber, el texto que acompañaba a la publicación era muy crítico y despectivo hacia la marca de Huawei, principal patrocinador de «Top photo».

Cuando este comentario llegó hasta los oídos de la compañía, Huawei decidió reunirse inmediatamente con la productora del programa, Warner, y dejar clara su postura ante esta situación: debían expulsar al concursante inmediatamente y que desapareciera de todas las grabaciones. El problema llegaba porque habían sido grabadas ya cuatro entregas del programa, y, por lo tanto, no era sencillo eliminar a un concursante que comparte planos con el resto de compañeros. Sin embargo, la orden de Huawei debía acatarse, mostrándose muy tajantes al respecto.

El hecho no era que el programa expulsara al concursante, sino que eliminaran también cualquier rastro que hubiera del mismo en el programa. Este imprevisto, además, no estaría costeado por Huawei, por lo que tuvo que asumir la pérdida de tiempo y dinero la propia productora, Warner, o la cadena, Movistar+. Tal era la rotundidad del fabricante de telefonía móvil que, de no acatarse la orden, rescindirían el contrato y el programa debería ser cancelado, algo que ninguna de las partes quería.

Ante esta situación, y tras varias reuniones de urgencia entre productora y cadena, se barajaron las diferentes opciones que había sobre la mesa para eliminar el rastro del concursante y, finalmente, se decidió seguir con las instrucciones dictadas desde China pero sin realizar nuevas grabaciones, simplemente eliminando del programa cualquier plano en el que apareciera el concursante, algo que provocó que el primer episodio tuviera una duración menor de la prevista en un primer momento.

Así es «Top photo»

«Top photo» es el primer concurso del mundo en el que se premia a la mejor fotografía móvil, por lo que la presencia de Huawei es clave para entender el formato. Presentado por Brisa Fenoy, el programa cuenta con José Manuel Ferrater, Dulceida y Gonzaga Manso como jurado. Los concursantes irán superando diferentes pruebas y, posteriormente, sus instantáneas serán analizadas para decidir las mejores y las peores.

Además, el programa cuenta con una intención didáctica, gracias a la cual pretenden que los espectadores puedan aprender a mejorar sus capacidades con las cámaras de los teléfonos móviles. El próximo sábado a las 21.00h, en #0, se pondrá punto y final a la primera temporada de «Top photo», y se decidirá al ganador de los cincuenta mil euros y del Huawei P30 Pro.